«Лаборатория Касперского»: импланты для управления памятью уязвимы для кибератак

Как показало совместное исследование «Лаборатории Касперского» и группы функциональной нейрохирургии Оксфордского университета (University of Oxford Functional Neurosurgery Group), новая сфера высокотехнологичной медицины – базовая технология управления памятью существует уже сегодня в форме устройств для глубокой стимуляции мозга, и уже уязвима к киберугрозам из-за особенностей работы самих стимулирующих устройств и используемого на них программного обеспечения.

В недалёком будущем киберзлоумышленники смогут атаковать импланты для управления памятью, чтобы красть, контролировать или модифицировать воспоминания людей.

Имплантируемые генераторы импульсов, известные также как нейростимуляторы, посылают электрические сигналы в определённые зоны мозга. Они применяются для облегчения некоторых симптомов таких заболеваний, как обсессивно-компульсивное расстройство, эссенциальный тремор, большое депрессивное расстройство и болезнь Паркинсона. Последние версии подобных имплантов управляются с помощью специального ПО, установленного на профессиональных планшетах и смартфонах врачей и пациентов. Передача данных между имплантом и цифровым устройством осуществляется по Bluetooth-каналу.

Объединив результаты практического и теоретического анализа, исследователи из «Лаборатории Касперского» и группы функциональной нейрохирургии Оксфордского университета выявили как уже имеющиеся, так и потенциальные риски.

Незащищённая инфраструктура с выходом в интернет. Эксперты нашли одну серьёзную уязвимость и несколько ошибок в конфигурации в онлайн-платформе для управления, которая популярна среди хирургов. В теории с её помощью злоумышленники могут получить доступ к важным данным и лечебным процедурам.

Небезопасная или незашифрованная передача данных между имплантом, программным обеспечением и сетью может обернуться вредоносным проникновением в имплант или даже группу имплантов, подключённых к одной инфраструктуре. Манипуляции злоумышленников с устройством могут причинить пациенту физический дискомфорт, не говоря уже о краже частной и глубоко конфиденциальной информации.

Импланты сконструированы таким образом, что в приоритете оказывается безопасность жизни пациента, а не защищённость устройства от киберугроз. Например, врач должен иметь возможность контролировать нейростимулятор в экстренных случаях, в том числе удалённо. Это обстоятельство исключает использование сложного пароля, который не был бы широко распространён среди медицинского персонала. Кроме того, по умолчанию такие импланты должны быть снабжены специальным ПО для удалённого администрирования – бэкдором.

Небезопасное поведение медицинского персонала. Исследователи обнаружили, что на устройствах, содержащих критически важное для жизни пациентов ПО, стояли заводские пароли. Кроме того, на планшетах и смартфонах были установлены другие программы и приложения, а сами они использовались для интернет-сёрфинга.

Эксперты уверены, что обратить внимание на эти проблемы и продумать способы их решения важно уже сейчас: – ведь в дальнейшем появление более сложных нейростимуляторов и прогресс в понимании того, как человеческий мозг создаёт и хранит воспоминания, будет способствовать развитию новых технологий. А вместе с ними появятся и новые векторы кибератак.

По оценкам учёных, приблизительно через пять лет они смогут в электронном виде записывать сигналы мозга, участвующие в создании воспоминаний, и это позволит им расширять и даже «переписывать» события из памяти человека. Через десять лет на рынке может появиться первый коммерческий имплант для улучшения памяти, а через 20 технологии могут продвинуться так далеко, что воспоминания можно будет практически полностью контролировать.

«Обнаруженные нами уязвимости имеют большое значение, поскольку сегодняшние технологии станут фундаментом для будущих разработок. Мы ещё не видели ни одной реальной атаки на нейростимуляторы, но в теории их слабые места могут быть легко использованы злоумышленниками. Именно поэтому так важно объединить усилия специалистов по здравоохранению, экспертов по кибербезопасности и производителей устройств для исследования потенциальных рисков и способов их минимизации», – отметил Дмитрий Галов, вирусный аналитик «Лаборатории Касперского».

Лори Пайкрофт (Laurie Pycroft), исследователь из группы функциональной нейрохирургии Оксфордского университета, отметил: «Мозговые импланты – реальная и воодушевляющая технология, которая принесёт с собой массу преимуществ. Возможность изменять и улучшать память с помощью электродов может со стороны казаться какой-то фантастикой, но в действительности всё это основано на чистой науке. Базовая технология для управления воспоминаниями существует уже сегодня, и появление своего рода протезов для памяти – лишь вопрос времени. Совместное исследование возможных рисков и уязвимостей сейчас, когда технология ещё относительно нова, сбережёт нам немало сил, времени и нервов в будущем».