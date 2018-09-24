Школа умного города расскажет о технологиях современного телевидения

Департамент информационных технологий (ДИТ) приглашает на лекцию о технологиях современного телевидения. Она продолжит цикл бесплатных познавательных лекций для школьников осеннего сезона «Школы умного города». Это образовательный проект в рамках «Московской электронной школы», созданный, чтобы знакомить детей с технологиями, которые меняют жизнь, и рассказывать о профессиях будущего. На первую лекцию, посвященную киноиндустрии, пришли 280 школьников, еще 12 тыс. посмотрели онлайн-трансляцию в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы Департамента информационных технологий города Москвы.

Лекцию проведут три эксперта из телеиндустрии: Виктор Пинчук, первый заместитель генерального директора по управлению, эксплуатации и развитию сети Российской телевизионной и радиовещательной сети, расскажет, как работает Останкинская башня, чем различаются аналоговое и цифровое телевидение и как бесплатно принимать цифровые телеканалы. В свою очередь, Илья Астахов, директор департамента развития сетей и платформ «АКАДО Телеком», расскажет, как устроено интерактивное телевидение, какие принципы работы такого ТВ существуют и какое оборудование позволяет принимать большое количество цифровых каналов. А также Ирина Митрофанова, директор издательского дома РБК, познакомит слушателей с открытыми телестудиями, телевизионными форматами и объяснит принципы работы продюсера.

Для участников лекции будет организован стенд приемного оборудования для цифрового эфирного телевидения. Школьники смогут ознакомиться с оборудованием и способами его подключения и настройки, а также получат ответы на интересующие вопросы.

Завершится мероприятие мастер-классом, на котором школьники попробуют себя в роли мастеров телевидения и создадут видеорепортажи.

Лекция состоится в павильоне «Умный город» (ВДНХ, стр. 461)

25 сентября 2018 г., время проведения с 16:20 до 19:30

Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.