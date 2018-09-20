Samsung представила смартфон Galaxy A7 2018. Цена

Samsung Electronics представила Galaxy A7 2018 c тройной основной камерой и самым широким углом обзора в линейке смартфонов Samsung Galaxy. Устройство отличают традиционно стильный дизайн и хороший набор полезных функций.

Основной акцент в новом смартфоне сделан на тройную тыльную камеру, которая сочетает объектив с ультра широким углом обзора 120° – таким же, как у человеческого глаза, функцию «живой фокус» с эффектом размытия заднего фона для портретных фото, а также функцию интеллектуальной оптимизации сцен, позволяющую определять кадр по категориям с автоматической настройкой яркости, контрастности и баланса цветов. Камера имеет разрешение 24 МП и автоматически совмещает четыре пикселя в один при съемке в условиях недостаточной освещенности. Все это в совокупности позволяет пользователю делать максимально реалистичные снимки.

Устройство также облегчит создание автопортретов с помощью функции «Селфи фокус» и режима Pro Lighting, которые создают эффект профессионального освещения. Полученные фотографии можно доработать, применив различные встроенные фильтры.

В сообщении на официальном сайте компании говорится также, что устройство имеет премиальный корпус из стекла и металла с плавными изгибами и боковой сканер отпечатков пальцев, что облегчает разблокировку телефона.

Как и все смартфоны Samsung линейки Galaxy устройство поддерживает две сим-карты. Смартфон оснащен фирменным 6-дюймовым AMOLED экраном и дополнен акустической системой с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos. Объем встроенной памяти А7 составляет 64 ГБ с возможностью расширения с помощью карты памяти microSD на 512 ГБ.

Кроме того, смартфон оснащен функциями Samsung Pay для оплаты покупок с помощью телефона, Samsung Health для тех, кто активно следит за своим здоровьем и физической формой, и Samsung Pass, позволяющей безопасно хранить пароли от всех учетных записей.

Смартфон доступен в трех цветах – синем, черном и розовом.

Новый Galaxy A7 поступит в продажу в России в начале октября 2018 г. Рекомендованная розничная цена устройства составит 26 990 руб.