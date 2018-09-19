PROMT представила новое поколение решений для автоматического перевода

PROMT представила новую 19 версию автоматических переводчиков для корпоративного и домашнего сегментов. Компания усовершенствовала архитектуру клиент-серверного решения PROMT Translation Server, а также программных продуктов для индивидуальных пользователей – PROMT Professional и PROMT Master.

Проблемы утечек данных и отсутствия контроля информации становятся все более актуальными для бизнеса и наносят ущерб компаниям. По данным аналитиков, в 2017 году было зафиксировано свыше 2 тысяч случаев утечек, что на 37% выше по сравнению с 2016 годом, а объем утекших записей увеличился в 4 раза и превысил 13 млн записей. Почти 70% утечек происходит через сеть – браузеры или облачные решения. К серьезным нарушениям конфиденциальности приводит, в том числе, использование сотрудниками компаний бесплатных инструментов в интернете или облачных решений для машинного перевода, так как переводимый контент оказывается у владельцев онлайн-переводчиков и становится доступным для поиска.

Поскольку полный запрет на использование онлайн-переводчиков и облачных решений внутри компаний может стать критичным для повседневной работы и решения бизнес-задач, использование не требующих подключения к интернету программ, при работе которых не происходит сбор или обмен данными – единственно правильный выход для бизнеса.

Программные продукты PROMT для бизнес-пользователей не требуют подключения к интернету и могут быть интегрированы в корпоративную сеть заказчика. Новая версия флагманского решения компании – PROMT Translation Server 19 – мощной интеллектуальной платформфы для решения любых задач по работе с документацией и данными на разных языках в корпоративной среде – теперь поддерживает нейронные технологии перевода, а также позволяет обучать решение на основе корпоративных данных заказчиков.

PROMT Translation Server 19 поддерживает нейронные технологии перевода и работает на основе обновленных модулей, что позволяет получить качественный перевод технической, научной, финансовой, юридической документации и бизнес-переписки.

С помощью PROMT Translation Server 19 можно получить быстрый перевод документов разных форматов с сохранением исходного форматирования. В новой версии добавлена поддержка форматов OpenDocument Text(.odt) для перевода текстовых файлов и OpenDocument Spreadsheet (.ods) для перевода электронных таблиц.

Заказчики могут получить адаптированный машинный перевод на основе своих материалов (глоссариев, словарей, справочной литературы, ранее выполненных переводов). Специалисты PROMT оказывают поддержку и услуги по настройке решения на бизнес-задачи заказчиков.

В решении доступна обновленная словарная база общей лексики и большая база готовых переводов по различным тематикам для разных языков. По всем справочным данным можно осуществлять интеллектуальный поиск – с учетом морфологии, тематики текста, по конкретному переводу.

PROMT Агент - важный компонент решения, позволяющий получить перевод фрагмента слова или текста всего в два клика в любом приложении, программе или браузере. В новой версии представлен двухоконный режим Агента с возможностью редактирования текста перевода, что удобно при самостоятельном написании текстов на иностранных языках.

Обновление коснулось и решений для частных пользователей – PROMT Master и PROMT Lite. Благодаря новым модулям и базам данных решение позволяет получить еще более качественный перевод. В переводчики также добавлены большие базы готовых примеров перевода и усовершенствованный PROMT Агент. Новые возможности помогут как при переводе текстов и документов, так и при изучении языков. Все серверные и десктопные переводчики PROMT работают без обращения в интернет и передачи переводимых данных сторонним сервисам, что гарантирует сохранение конфиденциальности при переводе.

«Масштабы утечек информации сегодня набирают обороты. Помимо почтовых сервисов и мессенджеров, проблема затрагивает и сервисы машинного перевода. К сожалению, онлайн-переводчики не могут гарантировать безопасность данных в полной мере, и любые сведения могут попасть в глобальную сеть или быть переданы по запросу третьим лицам. Компания PROMT хорошо понимает ценность сохранения конфиденциальной информации своих пользователей и успешно разрабатывает и совершенствует переводчики, не требующие подключения к интернету», - отметил Никита Шаблыков, коммерческий директор PROMT.