Дагестан внедрит цифровые решения совместно с АНО «Цифровая экономика»

В Дагестане при поддержке АНО «Цифровая экономика» прошел IV российский интернет-форум «Кавказ» с участием представителей Yandex, Mail.ru, «2ГИС» и других ведущих российских ИТ-компаний. В рамках форума обсуждались вопросы развития цифровой экономики, приоритетные направления цифровой трансформации, проблемы развития, подходы к их решению, вопросы поддержки и развития в республике сферы информационных технологий.

Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин обсудил на форуме с руководством республики и представителями компаний «Яндекс» и «Росатом» вопросы сотрудничества и цифровые решения, которые могут быть реализованы в Дагестане.

«Правительство республики заинтересовано в использовании лучших цифровых решений, которые позволяют повысить эффективность, прозрачность и качество государственного управления, оказания госуслуг, эффективность бизнеса, а также реализовать цифровые решения и сервисы, которые создают комфортные условия для граждан в их повседневной жизни. Основой таких позитивных изменений станет база эффективных кейсов АНО "Цифровая экономика", в том числе решения в сфере культуры и туризма, жилищно-коммунального хозяйства, организации транспортного обслуживания населения, земельно-имущественных отношений и так далее», –сказал и. о. Министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев.

По его словам, эти решения в Дагестане будут внедрять в рамках региональной программы, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства.