Moscowtimes перенес корпоративную почту в облако LanCloud

LanCloud объявила о том, что издательский дом Moscowtimes перенес корпоративную почту в ее облако.

ИД «Moscowtimes» интенсивно использует электронную почту в своей повседневной деятельности, так как с ней связаны ключевые бизнес-процессы издательства. Ранее Moscowtimes использовал облачный сервис электронной почты, который со временем перестал соответствовать потребностям компании. Частые сбои в работе почтового сервиса, которые иногда длились по пол дня и более, без какой-либо ответственности со стороны поставщика, негативно отражались на бизнесе. Ограничение размера почтовых ящиков в 5 ГБ вынуждало постоянно контролировать объёмы почты пользователей и удалять старые письма, что создавало дополнительную нагрузку на ИТ-поддержку. В результате было принято решение о смене облачного провайдера.

Рассмотрев имеющиеся на рынке предложения, был выбран облачный сервис электронной почты Cloud Exchange от компании LanCloud, который оказался оптимален по стоимости и техническим характеристикам.

Cloud Exchange – это готовый облачный SaaS сервис корпоративной электронной почты на базе Microsoft Exchange Server, развёрнутый в облаке LanCloud в российском ЦОД в соответствие с ФЗ-242 в отношении персональных данных. Сервис полностью готов к использованию, не требует никаких дополнительных лицензий, настройки и обслуживания. Каждому пользователю предоставляется почтовый ящик 100 ГБ, защищённый от спама и вирусов при помощи антивируса Касперского.

Специалисты LanCloud произвели бесшовную миграцию почты со старого сервера, настроили синхронизацию c Active Directory, а также помогли решить вопросы интеграции с корпоративными приложениями. В результате ИД «Moscowtimes» увеличил размер почтовых ящиков в 20 раз (до 100 ГБ) и, при этом снизил затраты на 50% по сравнению с ранее используемым облачным сервисом.

«За более чем год сотрудничества был всего 1 сбой в работе почтового сервиса, который длился около 1 часа, и за который LanCloud самостоятельно выплатил финансовый штраф в размере 25% стоимости услуг. Это подтверждает, что важен не только сам прописанный в договоре SLA, но и ответственность за его нарушение. В остальном сервис показал себя, как очень надёжный и стабильный. Обращаться в поддержку приходится крайне редко и, в основном, только по рабочим вопросам.» - отметил Андрей Соколов, технический директор «Москоутаймс».