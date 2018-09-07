«Билайн» запустил бизнес-инкубатор для digital-стартапов своих сотрудников

«Вымпелком» (бренд «Билайн») совместно с Фондом развития интернет-инициатив (далее — ФРИИ) запустил корпоративный бизнес-инкубатор для сотрудников компании. Стартап победителя проекта получит стартовые инвестиции в размере 1 млн руб. и возможность реализовать проект в компании.

Программа Innovation Lab охватывает такие направления как: Smart Retail; AR/VR; AdTech и AI в рекламе; Fintech; Social Networking; Геймификация; Digital Household; HR-tech.

Отдельное направление выделено под проекты социальной направленности, технологии для людей с ограниченными возможностями и решения для благотворительности.

Бизнес-инкубатор открыт для сотрудников «Билайн», у которых есть своя идея цифрового продукта в одном из направлений Innovation Lab. Проект дает возможность научиться проверять жизнеспособность идеи, для чего участники проходят практическое обучение методологиям Customer Discovery & Development и Lean Startup, осваивают навыки целеполагания, учатся задавать правильные вопросы и считать экономику своих проектов.

По результатам отборочных этапов «Билайн» получил 217 заявок от сотрудников, 36 проектов прошли в программу акселерации. Защита проектов и награждение победителей пройдет 29 ноября. Лучшие проекты получат инвестиции до 1 млн руб. Кроме того, победители получат возможность запустить пилотный проект совместно с «Билайн» и интегрировать свои решения в бизнес компании.

Наталья Альбрехт, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, сказала: «Мы верим в наших людей и не можем игнорировать их энергию, которая двигает "Билайн" вперед. Поэтому мы создали в "Билайн" честную и понятную модель поддержки стартапов сотрудников, – с практическим обучением, значительным вознаграждением и возможностью реализовать свою идею в реальном бизнесе с 56 млн клиентов. Миссия программы – создать внутри работающий инструмент для превращения ярких идей в цифровые продукты».

Дмитрий Калаев, директор Акселератора ФРИИ, отметил: «Внутреннее предпринимательство делает компанию конкурентоспособнее: сотрудники начинают ориентироваться не на исполнение процедур, а на поиск и масштабирование новых успешных бизнес-направлений. В рамках программы мы погружаем сотрудников в реальные боевые условия жизни стартапов, учим их мыслить гипотезами и помогаем быстро тестировать идеи на жизнеспособность и работать в условиях высокой неопределенности. Это усиливает позиции компании в уже традиционных сферах бизнеса и позволяет найти новые возможности».