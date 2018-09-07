Advantech открыла представительство в Москве

Advantech в рамках специализированного форума по развитию «Индустрии 4.0» объявила об открытии в Москве «Адвантек Технолоджи». Создание представительства улучшит качество обслуживания российских клиентов и поспособствует дальнейшему развитию местного рынка.

На открытии присутствовали Кэн Чун-Юн, представитель Тайбэйско-Московской координационной комиссии по эконоческому и культурному сотрудничеству, Чан Ши-Чан, глава московского представительства Taipei World Trade Center, а также более двухсот клиентов и партнеров компании Advantech.

Чейни Хо, исполнительный директор компании Advantech, отметил, что благодаря своему особому географическому положению Россия имеет стратегическое преимущество на континенте. В последние годы Россия активно развивает многосторонние торговые отношения и усиливает экономическое сотрудничество с соседними странами, включая вступление во Всемирную торговую организацию (World Trade Organization, WTO) в 2012 году и совместное создание Евразийского экономического союза с Беларусью и Казахстаном в 2015 году, что упростило свободное обращение товаров, услуг, денежные трансакции и перемещение рабочей силы.

Открытие офиса в России является естественным выбором для многих мультинациональных корпораций. Следуя данному тренду, компания Advantech решила, что создание местного центра сделает обслуживание клиентов и партнеров еще более своевременным и целостным.

Винсент Чанг, генеральный директор «Адвантек Технолоджи» отметил, что в 2006 и 2014 годах компания Advantech открыла представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Создание представительства в Москве поспособствует дальнейшему продвижению в следующих направлениях. Развитие российской промышленности с фокусом на ключевые индустрии: умное производство, электроэнергетика, умный транспорт, сети и безопасность, логистика и другие интеллектуальные сервисы. Движение в сторону модели полностью готовых решений: с поддержкой технологии «Интернета вещей» компания Advantech сможет реформировать бизнес-стратегию, уходя от предоставления отдельных продуктов к подготовке комплексного пакета решений. Поиск партнеров и создание совместных решений для удовлетворения потребностей промышленности: в целях перехода к модели создания комплексного пакета услуг для различных отраслей компания Advantech активизирует поиск партнеров для создания совместных разработок и предоставления общих решений российским индустриям. Также продолжится активное сотрудничество со стратегическими партнерами.

Винсент Чанг также отметил, что открытие офиса является только первым шагом для Advantech. Компания в ближайшее время планирует создание центра логистики, технологического обучения и специализированного RMA центра, чтобы повысить эффективность услуг для своих российских клиентов. Кроме того, в течение следующих трех лет планируется увеличить число сотрудников компании в три раза.