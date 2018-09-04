«Валента Фарм» и «КРОК» анонсировали приложение дополненной реальности для фармрынка

«Валента Фарм», российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и производством оригинальных лекарственных средств, стала первым предприятием в фармацевтической отрасли, начавшим использовать технологии дополненной реальности (AR, augmented reality) для реалистичной визуальной демонстрации механизмов действия инновационных препаратов.

Разработанное специалистами Центра виртуальной реальности «КРОК», мобильное AR-приложение открывает новые возможности для коммуникации, помогая быстро и доступно визуализировать большие объемы сложной для восприятия и специализированной информации.

Интерактивный сценарий в основе AR-приложения позволяет наглядно показать механизм действия инновационных препаратов «Валента Фарм»: от момента попадания лекарственного средства в организм человека до его воздействия на пораженный участок. Помимо этого, разработанное КРОК AR-приложение используется для демонстрации высокотехнологичного процесса производства лекарственных препаратов, осуществляемого на мощностях нового научно-производственного комплекса компании «Валента Фарм» в строгом соответствии со стандартами GMP (Good Manufacturing Practice).

Инновационный инструмент дополненной реальности открывает новые презентационные возможности для компании «Валента Фарм» и может применяться в решении широкого спектра задач, где необходима детальная визуализация сложных данных или процессов. Ожидается, что сотрудники фармацевтической компании будут использовать AR-приложение в рамках выставок, конференций, вебинаров и других активностей.

AR-приложение разработано для планшетов и смартфонов с поддержкой операционной системы iOS. Чтобы его активировать необходимо навести камеру мобильного устройства на специальную AR-метку, размещенную на любом печатном или цифровом носителе. После этого AR-приложение предложит пользователю на выбор: демонстрацию механизма действия лекарственного средства или визуализацию процесса высокотехнологического производства препаратов «Валента Фарм».

«Являясь одним из лидеров рынка, мы постоянно инвестируем в свое развитие, в том числе в области цифровизации коммуникационных технологий. Компания фокусирует свою деятельность на разработке и производстве инновационных оригинальных лекарственных средств в соответствии с мировыми стандартами и требованиями ICH – GCP, GLP , GMP. Поэтому нам особенно важно показать, что препараты компании обладают уникальным механизмом действия и помогают улучшать качество жизни пациентов. Наша компания выбирает профессиональных и ответственных партнеров, таких как КРОК», — отметил Сергей Быков, директор по информационным технологиям «Валента Фарм».

«Начиная работу над проектом для «Валента Фарм», мы поняли, что инновационный характер компании наиболее полно поможет раскрыть технология дополненной реальности. На этапе консалтинга мы предложили новый и технологичный способ донесения информации о компании, выпускаемой продукции и процессе производства препаратов - формат AR-приложения. Такие инструменты помогают качественно изменить подходы к коммуникациям за счет более глубокого взаимодействия с контентом. Это позволяет выйти за рамки традиционных форматов и доступно показать, например, сложный механизм действия фармацевтических препаратов. Сотрудничество КРОК с компанией «Валента Фарм» позволило реализовать первый для российского фармацевтического рынка кейс по внедрению AR и показать, как новейшие цифровые технологии становятся востребованными и встраиваются коммуникационную активность высокотехнологичных компаний», — сказал Илья Симонов, директор Центра виртуальной реальности компании КРОК.