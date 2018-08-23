Oppo представил новые смартфоны A3s и A5 с мощным аккумулятором и двойной камерой. Цены

Oppo представил сразу две новинки: смартфоны A3s и A5. Обе модели оснащены основной двойной камерой 13 МП + 2 МП и фронтальной камерой 8 МП, полноэкранным дисплеем, аккумулятором большой емкости и 8-ядерным процессором. A3s получил 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, в то время как, A5 – 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Модель A3s поступит в продажу 28 августа 2018 г. и будет доступна в розничных магазинах сетей «Евросеть», «Мвидео», «Мегафон», «Связной», а также фирменном онлайн магазине Oppo. Цена устройства составит 12 990 руб.

Дата старта продаж и стоимость модели A5 будут анонсированы в сентябре.

Фронтальная камера моделей A3s и A5 использует технологию AI SelfieTune 2.0. Искусственный интеллект поможет сделать селфи, а двойная камера на 13 МП + 2 МП позволяет сделать широкоугольные снимки и фотографии с эффектом боке.

Обе модели оснащены дисплеем в 6,2 дюйма, занимающим до 88,8% фронтальной панели. Мощный аккумулятор, емкостью в 4230 мА·ч, увеличивает автономное время работы смартфона и позволяет пользователю дольше обходиться без подзарядки.

Модель A3s обладает дизайном, который привлекает внимание благодаря игре света и тени на глянцевой поверхности задней панели. Смартфон будет выпускаться в двух стильных цветах: красном и темно-фиолетовом.

Модель A5 выполнена в динамично ярких цветах: Красный Диамант и Синий Диамант. На задней панели смартфона присутствует геометрический рисунок, напоминающий грани драгоценного камня.

Вице-президент «Oppo Россия», Винсент Лиу, сказал: «Россия – один из важнейших для Oppo регионов на пути реализации глобальной стратегии. Принимая решение о выводе на местный рынок той или иной новой модели смартфонов, мы внимательно прислушиваемся к ожиданиям требовательного российского потребителя, стремясь предложить максимально конкурентоспособный продукт в своем сегменте. Мы искренне надеемся, что новые модели A3s и A5 придутся по душе пользователям Oppo, и они по достоинству оценят сочетание доступной цены, приятного внешнего исполнения и отличных технических характеристик смартфонов».