Google представила новую версию мобильной ОС Android 9 (Pie)

Google официально объявила о том, что новая версия Android 9 Pie (Пирог) станет доступна в ближайшее время.

С Android 9 телефон становится «умнее» и подстраивается под вкусы и предпочтения пользователя. У Android 9 есть функция адаптивного энергопотребления, которая учитывает, какие приложения используются чаще всего, и тратит заряд батареи в первую очередь на них, и адаптивной яркости — эта функция автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от привычек и того, что происходит вокруг.

Android 9 помогает быстрее решать задачи благодаря функции «Действия в приложениях», которая прогнозирует намерения пользователя и предлагает следующее действие на экране телефона.

Осенью компания планирует дополнить действия в приложениях карточками с информацией из любимых приложений, которая будет появляться по необходимости.

В Android 9 появилась новая система навигации с помощью кнопки главного экрана. С помощью кнопки главного экрана можно переключиться в режим «Обзора» с новым дизайном, где появится полноэкранный предпросмотр недавно использованных приложений.

На Android P появятся обновленные «Быстрые настройки» — способ создания и редактирования скриншотов, а также упрощенный контроль над громкостью звука, более удобная панель управления оповещениями, и многое другое.

В дополнение к постоянному усилению защиты платформы и улучшенной защите биометрики, Android 9 с помощью специального чипа позволяет передовым устройствам оставаться безопасными и защищать такие конфиденциальные данные, как, например, информация о кредитных картах. Android 9 также привносит важные улучшения конфиденциальности, например, TLS по умолчанию, или DNS поверх TLS, чтобы помочь защитить онлайн-коммуникацию.

С сегодняшнего дня телефоны Pixel начнут автоматически обновляться до Android 9. Устройства, которые поддерживали программу бета-тестирования Android P — такие как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также устройства Android One, получат обновление до конца осени.

Google также работает с рядом других партнеров, чтобы запустить или обновить системы до Android 9 в этом году.