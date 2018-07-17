MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента

MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейства Helio. MediaTek развивает кампанию «Этот чипсет меняет все» с «продвинутой» серией Helio A, которая следует ключевой миссии — создавать чипсеты для инновационных и еще более мощных смартфонов, которые отвечают требованиям современных потребителей средне-ценового сегмента.

MediaTek продолжает вносить свой вклад в развитие устройств нового поколения — доступных по цене смартфонов с премиальными функциями — и расширяет семейство Helio P. Продолжая успех чипсетов Helio P20, P22, P23 и P60, MediaTek представляет серию Helio A и открывает еще большему числу потребителей доступ к высокопроизводительным устройствам по доступной цене. Благодаря четырехъядерному процессору, невероятным функциям камеры, возможностям технологий ИИ и высокой энергоэффективности, серия Helio A оптимизирована под рынок демократичных по цене смартфонов, которые поддерживают передовые функции. Новый Helio A22 от MediaTek, первый чипсет из серии Helio A, выводит ожидания потребителей от их «умных» устройств на качественно новый уровень.

«Серия Helio A соответствует нашему видению рынка доступных мобильных устройств, где инновационные функции представлены не только в премиальных смартфонах. Мы видим, какими высокими темпами растет средний ценовой сегмент рынка, в то время как со стороны пользователей сохраняется спрос на мощные и качественные устройства по выгодной цене», — сказал ТЛ Ли, генеральный менеджер подразделения беспроводной связи MediaTek. — «С Helio A22 производители могут вывести на рынок инновационные устройства, которые обеспечивают потребителей беспрецедентными для среднего рынка функциями — невероятной производительностью, длительным временем работы батареи, высоким качеством фотографий и преимуществами технологий ИИ».

Разработанный с использованием передовой 12-нанометровой технологии FinFET TSMC, MediaTek Helio A22 обеспечивает устройства высокой производительностью и энергоэффективностью. Оснащенный технологией MediaTek CorePilot, чипсет оптимизирует энергию для каждой отдельной задачи, чтобы продлить время работы батареи. Благодаря этому смартфон будет работать дольше, и пользователи смогут решать еще больше задач. ИИ-функции Helio A22 используют преимущества набора средств разработки (SDK) MediaTek NeuroPilot и сторонних приложений на базе технологий искусственного интеллекта.

Благодаря MediaTek Helio A22 устройства получают исключительные возможности камеры и качественно новый уровень съемки с применением технологий ИИ. Чипсет обеспечивает поддержку двух камер 13+8 Мп с частотой 30 кадров в секунду (FPS), и одинарной камеры — до 21 Мп. Поддержка дисплея 20:9 HD+ позволит производителям создавать невероятные устройства с большим экран.

Чипсет поддерживает последние наборы инструментов для ИИ, в том числе Google Android Neural Networks API (Android NNAPI), что позволит разработчикам беспрепятственно создавать приложения для смартфонов на базе Helio A22.

Передовые возможности связи — ключевой элемент Helio A22, наравне с инновационным радиочастотным устройством для совместной работы Bluetooth и Wi-Fi. Чипсет поддерживает 4G LTE стандарты Cat-4 и Cat-7 для высокоскоростного интернет-соединения, а также две 4G SIM-карты с поддержкой технологий VoLTE and ViLTE. Также A22 позволяет встраивать оперативную память LPDDR3 или новую более скоростную LPDDR4 для создания устройств под разных клиентов.

Расширения GNSS в Helio A22 позволяет ускорить время первого определения местоположения (TTFF) на 57%, повысить точность определения на 10%, а также использовать до 24% меньше энергии, по сравнению с чипсетами прошлого поколения. Благодаря стандарту WiFi 802.11ac MediaTek у Helio A22 выше пропускная способность и скорость обработки информации. Пользователи получают более качественные онлайн-игры, мультимедиа и возможности коммуникации. Также чипсет поддерживает стандарт BT5.0, который позволяет увеличить расстояние и скорость передачи сигналов, что также подходит для устройств «умного» дома.

Серия Helio A сейчас на этапе массового производства — первое устройство Xiaomi Redmi 6A на базе Helio A22 уже поступило в продажу на китайском рынке.