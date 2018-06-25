Navicon внедрит блокчейн-платформы в российских компаниях

Navicon, системный интегратор и разработчик, заключил стратегическое партнерство с одним из крупнейших производителей блокчейн-платформ Bitfury Group. Navicon займется созданием бизнес-приложений, адаптированных к потребностям фармацевтической, банковской, FMCG-отраслей, а также промышленной сферы, на базе платформы Exonum с открытым исходным кодом. Это первый опыт интегратора в разработке решений на базе технологии распределенных реестров.

Мировой блокчейн-рынок – один из самых быстрорастущих в сфере ИТ. По данным доклада «Блокчейн: рыночные доли, стратегии и прогнозы во всем мире 2018-2024» аналитической компании Wintergreen Research, он будет увеличиваться с темпом среднегодового прироста 61,5% в течение следующих 6 лет. Самым крупным сегментом рынка остаются валютные решения и платформы для майнинга. А вот престижную роль «второй скрипки», по мнению участников рынка, постепенно начинают играть корпоративные решения в области передачи, анализа данных и управления документооборотом.

«Блокчейн у многих ассоциируется только с криптовалютой, но применение этой технологии гораздо шире. Децентрализованные реестры хранят цифровые данные во многих экземплярах у всех участников сети, поэтому их невозможно изменить. Например, если в блокчейн добавить данные об обороте лекарственных средств, к ним будут одновременно иметь доступ и фармпроизводители, и аптеки, и регулятор. Блокчейн становится инструментом прозрачной и при этом полностью безопасной передачи данных», — сказал Дмитрий Уфаев, глава Bitfury в России.

Специалисты Navicon видят большой потенциал в технологиях распределенных реестров для решения задач бизнеса. И для того, чтобы предложить своим российским и международным заказчикам блокчейн-приложения, которые повысят прозрачность их бизнеса, интегратор заключил стратегическое партнерство с глобальным блокчейн-провайдером Bitfury.

Navicon будет внедрять у своих заказчиков из фармацевтической, FMCG, финансовой, промышленной сфер блокчейн-платформу Exonum и разработанные на ее базе ИТ-решения для управления данными. Платформа Exonum разработана на открытом исходном коде и предназначена для создания приватных приложений.

«Некоторые бизнес-пользователи опасаются блокчейна из-за того, что к данным внутри сети имеет доступ множество людей. Однако эта ситуация не касается приватных приложений на платформах блокчейн: для них ограничен круг лиц, которые могут видеть или вносить изменения в данные. А контроль осуществляется администраторами приложения, в числе которых могут быть как руководители предприятия, так и внешние организации – например, партнеры и подрядчики или государственные организации, — отметил Роман Баранов, директор по развитию бизнеса Navicon. – Давайте представим себе два компонента: СУБД и интеграционную шину. В шине каждый пользователь может получить доступ к сообщениям, а в СУБД – ко всем данным, что есть внутри. Другими словами, доступ получить можно, но право доступа никто не отменял. Блокчейн работает по схожему принципу – только вот решение получается одно вместо двух, да еще и более изящное и с меньшим количеством точек отказа».

Благодаря внедрению Exonum, «маршруты» данных и документов в компаниях-заказчиках станут полностью прозрачными для руководства. А децентрализация блокчейн-экосистем позволит клиентам Navicon создавать интеллектуальные контракты или согласовывать документы без опасений за надежность и сохранность передаваемой информации. Распределенный и «взаимозависимый», блокчейн защищен от DDOS-атак и внутренних угроз намеренного изменения информации.

«Одно из основных преимуществ открытого кода – в том, что ИТ-решение может дорабатывать специалист заказчика без привлечения разработчика или вендора, оставаясь при этом на поддержке и «гарантии» поставщика ПО. Свободное ПО в основе блокчейн-продукта Exonum позволит Navicon создавать высокопроизводительные решения, которые можно модернизировать и совершенствовать с ростом потребностей бизнеса без капитальных затрат времени и ресурсов», — сказал Роман Баранов.