В МТТ назначили Сергея Лядового ответственным за развитие проектов интернета вещей

МТТ, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, объявляет о назначении Сергея Лядового на должность директора по проектам интернета вещей (IoT) в МТТ.

На этой должности основной задачей Сергея Лядового будет строительство публичной сети доступа, запуск ядра сети LoRaWAN, активное участие в создании конечных продуктов IoT и соответствующих бизнес-процессов для их эксплуатации и поддержки в будущем.

«В этом году МТТ открыло новое направление бизнеса – Internet of Things, и перед нами стоит множество задач, как в области развертывания физической инфраструктуры в нескольких городах-миллионниках, так и в разработке продуктов, – сказал директор бизнес-единицы «Межоператорское взаимодействие» МТТ Андрей Ажигиров. – Профессиональный опыт Сергея Лядового в области создания архитектуры и систем управления масштабными беспроводными сетями поможет команде МТТ в сжатые сроки запустить коммерческую LoRaWAN-сеть в России, и предложить нашим клиентам качественные, современные IoT-сервисы».

Сергей Лядовой обладает более чем 20-летним опытом работы в технологических блоках, пройдя путь от инженера эксплуатации сети SDH в «СЦС Совинтел» до технического директора московского филиала «Ростелекома». Имеет опыт строительства и запуска беспроводных сетей «с нуля» – Golden WiFi и 3G-сети «Ростелекома» в Московском регионе.

Сергей Лядовой родился в 1973 г. в Московской области. В 1996 г. окончил Московский Технический Университет Связи и Информатики (МТУСИ), факультет «многоканальная электросвязь». Сергей Лядовой много лет работал в компании «СЦС Совинтел», руководил проектами по развертыванию городских сетей Metro Ethernet Network (высокоскоростная L2-сеть), Golden Wi-Fi (городской Wi-Fi). С 2011 г., после слияния компаний «Голден Телеком» и «Вымпелком», он продолжил работу в «Вымпелкоме» в должности технического директора Московского региона, где отвечал за эксплуатацию мобильной, фиксированной и ШПД-сети. В 2012 г. перешел в компанию «Ростелеком», где на должности замдиректора макрорегионального филиала «Москва» занимался развитием беспроводных сетей в Московском регионе. С 2014 г. участвовал в проекте запуска сети LTE TDD в 8 федеральных округах России.