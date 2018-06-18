Резидент «Сколково» успешно протестировал дистанционное управление бульдозером

Vist Robotics, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», совершила пилотный проезд дистанционно управляемого бульдозера «Четра Т15». Многотонная строительная машина находилась на полигоне в Чебоксарах, управлявший ей оператор в Москве.

Бульдозеры — новый тип оборудования для Vist Robotics. До этого компания работала только с автономными или дистанционно управляемыми грузовыми автомобилями. Новая разработка – поступательное развитие концепции «Интеллектуальный карьер». Основное преимущество цифрового горного производства – исключение людей из опасной зоны работы тяжелой техники. Бульдозеры часто простаивают, а машинисты всю смену находятся в кабине в тяжелых производственных условиях. Чтобы решить эту проблему компания Vist Robotics решила создать Центр управления, в котором операторы работают постоянно. Каждый из них может подключиться к любой машине, просто выбрав ее из списка, и управлять ей дистанционно. Вся картинка с камер выводится на мониторы рабочего места, которое можно расположить в центре управления вне технологической площадки.

Николай Одинцев, исполнительный директор Vist Robotics, сказал: «Самая интересная для нас идея — это управление техникой на большом расстоянии. На выставке Skolkovo Robotics Forum мы показывали дистанционное управление из Москвы карьерным самосвалом в Северной Африке. А сейчас мы попробовали управлять бульдозером в Чебоксарах. Получается, что водители самосвалов, машинисты бульдозеров, экскаваторов, другой техники не привязаны не только к самим машинам, но и к региону, где ведется работа. Крупный холдинг может создать Единый центр управления, например, в Новосибирске, и управлять оттуда техникой на всех своих карьерах, разбросанных и по России, и за рубежом».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Фонда «Сколково», отметил: «Компания Vist Robotics является уникальной частью экосистемы "Сколково", причем их разработки можно увидеть воочию непосредственно в Технопарке. Данное решение является определяющим в направлении беспилотного транспорта и будет в ближайшие годы формировать дальнейший вектор развития всей отрасли с постепенной заменой человека искусственным интеллектом на опасных участках».

«Четра Т15» – машина среднего тягового класса для промышленного, нефтегазового, гидротехнического строительства и горнодобывающей отрасли. Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек и микроподрессориванием натяжного колеса обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему и улучшение условий труда оператора.