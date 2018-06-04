«Билайн» запустил сервисы на основе искусственного интеллекта

«Вымпелком» объявил о запуске маркетплейс-сервисов, доступных в мобильном приложении «Мой Билайн» и в мобильном приложении «Марк». На первом этапе пользователи смогут выбрать, заказать и оплатить услуги в трех категориях: билеты в кино, доставка продуктов и запись в салоны красоты.

Абоненты «Билайн» смогут скачать и перейти в новый сервис из приложения «Мой Билайн».

Особенность приложения — сочетание маркетплейса и персонального ассистента. В приложение встроен персональный ассистент (по имени Марк), общение с которым проходит в формате чат-бота по максимально упрощенной схеме – с помощью кнопок-команд: «Заказать», «Забронировать» и др. Чат-бот, созданный на основе предиктивной аналитики и технологий машинного обучения, собирает ответы и предпочтения пользователя, чтобы предлагать им в дальнейшем наиболее интересные и актуальные услуги.

В приложении также доступна лента новостей с опросами, интересными предложениями, новости от партнеров, а также лента с категориями сервисов, из которой можно напрямую перейти в чат для заказа услуг. Сегодня в «Марке» можно воспользоваться услугами салонов красоты по всей России, купить билеты в почти все кинотеатры России, а также заказать доставку продуктов из большинства крупных продуктовых ритейлеров, представленных в Москве.

В ближайшее время в приложении появятся сервисы такси, заказ уборки квартир, покупка авиабилетов и бронирование отелей, телемедицина и доставка лекарств, фитнес, товары и услуги для питомцев. При этом последовательность внедрения новых категорий будет построена на основе результатов опросов, проводимых в сервисе – пользователи приложения будут сами выбирать следующую категорию.

Джордж Хелд, вице-президент по цифровому и новому бизнесу «Вымпелком», сказал: "Билайн" сегодня – не просто телеком-оператор, мы стремимся к тому, чтобы предоставлять рынку лучшие цифровые продукты. Маркетплейс – одно из наиболее интересных и востребованных направлений сегодня, и мы делаем еще один шаг в развитии нашей digital-стратегии».

Приложение доступно абонентам любых операторов. Скачать «Мой Билайн» и «Марк» можно в App Store и Google Play.