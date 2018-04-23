«Юнидата» провела Всероссийскую конференцию по матчингу данных

«Юнидата», производитель одноименной платформы управления данными, провела 18 апреля 2018 года Всероссийскую конференцию по матчингу данных.

Матчинг данных - это метод анализа и обработки структур данных, основанный на выполнении определенных инструкций в зависимости от совпадения исследуемого значения с тем или иным образцом, в качестве которого может использоваться тип данных.

В мероприятии приняло участие более 140 человек. Главный архитектор «Юнидата» Алексей Цырюльников выступил с открытой лекцией на тему «Обзор мировых трендов в области матчинга данных». В ходе своего выступления он подробно остановился на наиболее актуальных вопросах, связанных с типовыми задачами, устоявшимися и современными ал-горитмами, сравнением открытых и проприетарных движков, общих векторах развития этого направления. Особое внимание докладчика было уделено практическим шагам по адаптации мирового опыта матчинга данных к российской специфике, включая региональные и языковые особенности.

После этого началось подробное обсуждение алгоритмов машинного обучение (Machine Learning) для дедубликации транзакционных данных в современных облачных платформах. Также участники обсудили применимость нейронных сетей для задач классификации мастер-данных. Завершала мероприятие сессия вопросов и ответов, к ходе которой все заинтересованные лица смогли получить комментарии относительно наиболее актуальных проблем матчинга данных.

«Юнидата» - это многофункциональная платформа для построения на ее основе систем управления корпоративными данными, обеспечивающих централизованный сбор данных (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Спектр решений для разных нужд весьма широк: это и работа с контрагентами, и работа с кадрами, и материально-техническое обеспечение, и работа с номенклатурой, и создание клиентских баз. Сфера применения также очень обширна: государственное управление, транспорт, промышленность, финансы, энергетика, розничная и оптовая продажа товаров и услуг, нефтегазовая отрасль транспорт, фармацевтика.

Среди клиентов компании - «Российские космические системы», Объединенная приборостроительная корпорация, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ОЦРВ (дочернее подразделение РЖД).

«Юнидата» - платформа управления данными, основанная на современном технологическом стэке свободного программного обеспечения (СПО). Авторская методология внедрения платформы «Юнидата» основана на международных стандартах DMBOK, полностью адаптирована под реалии российского рынка и насыщена мощным набором отраслевых модулей. Единая дорожная карта развития продукта опирается на современные тренды развития отрасли в области управления данными (Data Governance), обеспечения качества данных (DQ) и работы с нормативно-справочной информацией (НСИ), а также на новые технологии и способы обработки больших массивов данных. В процессе разработки и тестирования ПО используются современные подходы, которые развиваются и совершенствуются каждый день.