«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation.

Traffic Inspector Next Generation версии 1.3.0 базируется на OPNsense версии 18.1.5, включающей в себя переход на FreeBSD 11.1, PHP 7.1 и исправления, касающиеся уязвимостей Meltdown и Spectre. Весь перечень изменений в OPNsense 18.1.5 представлен на сайте проекта. https://opnsense.org/opnsense-18-1-5-released/

Доработки команды «Смарт-Софт» в релизе Traffic Inspector Next Generation 1.3.0. Антивирусная проверка трафика: добавлен плагин антивируса Kaspersky os-kaspersky; добавлен плагин os-c-icap-clamav – улучшенная альтернатива связке плагинов os-c-icap + os-clamav. Веб-прокси сервер: осуществлен переход на Squid 4. Обновления: на новых инсталляциях, начиная с версии 1.3.0, осуществлен переход на файловую систему ZFS.

Пользовательский интерфейс: страница управления лицензиями доработана и переведена на шаблон проектирования MVC. Layer 7-фильтрация: в плагине os-ndpi улучшены обнаружение и блокировка Telegram. Сканер безопасности: в плагине os-security-scanner реализовано управление работой сервиса и доработан пользовательский интерфейс.

Также был доработан перевод на русский язык и исправлены обнаруженные ошибки.