InfoWatch и ГУАП открыли в Санкт-Петербурге исследовательскую лабораторию кибербезопасности

InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, и Санкт–Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) открыли совместную исследовательскую Лабораторию кибербезопасности ГУАП-InfoWatch. Соответствующее соглашение было подписано президентом ГК InfoWatch Натальей Касперской и ректором ГУАП Юлией Антохиной в рамках Петербургского цифрового форума 2018.

Исследовательская лаборатория кибербезопасности создана как подразделение Института информационных систем и защиты информации ГУАП для развития инновационной и образовательной деятельности, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты информации с использованием технологий, решений и продуктов ГК InfoWatch. Лаборатория располагается в Инженерной школе Интернета вещей ГУАП на Московском пр. 149в.

«Мы уже ведем образовательные проекты с вузами Санкт-Петербурга, однако это первая исследовательская лаборатория, которую мы открыли на базе ГУАП, — отметила Наталья Касперская. — Формат лаборатории предполагает, что компания предложит учащимся вуза попробовать свои силы в решении технологических задач, стоящих перед InfoWatch в настоящее время, при этом обеспечит экспертную, образовательную и учебно-методическую поддержку студентам, аспирантам и преподавателям вуза. Такой формат партнерства с вузом нам кажется полезным и взаимовыгодным. Мы рассчитываем, что лаборатория станет центром компетенции по технологиям InfoWatch в Северо-Западном регионе».

«Мне очень приятно, что мы открываем в нашей Инженерной школе совместную лабораторию именно с компанией InfoWatch, которая уделяет большое внимание разработке российских решений по информационной безопасности, успешно внедряемых как на внутреннем рынке страны, так и за рубежом. Не сомневаюсь, что нашим студентам будут ставить интересные задачи, которые они будут успешно выполнять, и это позволит производить качественный совместный продукт», — сказала ректор ГУАП Юлия Антохина.

Напомним, что ранее InfoWatch и ГУАП разработали новую компетенцию «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» по стандартам WorldSkills, которая была представлена на IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности в Екатеринбурге (WorldSkills Hi-Tech) и национальном отраслевом чемпионате цифровых профессий Digital Skills в Иннополисе. Планируется, что лаборатория ГУАП-InfoWatch станет базой для подготовки специалистов по компетенции WorldSkills «Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ» в национальном масштабе.

Совместные образовательные проекты в области информационной безопасности ГК InfoWatch с вузами Санкт-Петербурга уже действуют на базе ИТМО и СПбГУ.