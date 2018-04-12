«Ренессанс Кредит» совместно с CallToVisit запустил проект по предоставлению услуги бесплатного такси до отделения

«Ренессанс Кредит» запустил пилотный проект, в рамках которого клиентам банка будет предлагаться услуга бесплатного такси до отделения. Партнером проекта стал B2B-сервис CallToVisit. На текущем этапе услуга доступна клиентам, проживающим в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске и Казани.

Воспользоваться данным сервисом могут заемщики с предварительно одобренным по телефону кредитом наличными. Если в процессе бронирования времени визита в отделение клиент пожелает воспользоваться услугами такси, специалист банка зафиксирует эту информацию в системе, и на мобильный телефон заемщика будет отправлено смс-сообщение с контактами водителя и временем подачи машины. Услуга предоставляется на бесплатной основе.

«Сегодня, выбирая банк, мы смотрим не только на параметры продуктов, которые он предлагает, но также внимательно оцениваем уровень предоставляемого сервиса – как на этапе оформления услуги, так и после ее получения. На наш взгляд, сервис такси может стать интересным и приятным бонусом для клиентов, ведь не всегда офис кредитной организации имеет удобное местоположение. В рамках пилота вместе с CallToVisit мы предоставляем заемщикам возможность с комфортом добраться до ближайшего отделения, получить кредит наличными и стать на шаг ближе к реализации своих желаний, – сказал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит». – В настоящий момент услуга доступна только в пяти городах и только определенным клиентам. Если по результатам пилота мы увидим высокий интерес к данному сервису, проект может быть масштабирован на другие регионы, а также клиентские группы».

«Наша миссия сделать такси бесплатным для конечного клиента. "Ренессанс Кредит" входит в ряды первых банков, которые готовы спонсировать поездку до отделения своим клиентам, тем самым повышая их лояльность. Уверен, что совместный проект покажет положительные результаты в ближайшее время, и мы закрепим свои позиции в данном секторе бизнеса», – сказал Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор CallToVisit.