«М.Видео» открыла предзаказ на флагманские смартфоны Huawei P20| P20 Pro

«М.Видео» (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) объявила об открытии предзаказа на новые флагманские смартфоны Huawei P20| P20 Pro. Только на этапе предзаказа покупатели получают в подарок смарт-часы Huawei WATCH 2. Оформить покупку новинки в комплекте с часами можно в рассрочку на два года.

Предзаказ станет доступен 6 апреля в 10:00 на mvideo.ru. Покупатели «М.Видео» смогут приобрести две модели смартфонов в нескольких цветах.

P20 с диагональю экрана 5,8 дюймов, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, процессором Kirin 970, новой двойной камерой Leica с улучшенными возможностями благодаря технологиям искусственного интеллекта, функцией быстрой зарядки Huawei SuperCharge. Цена: 44 990 руб.

P20 Pro с диагональю экрана 6,1”, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, процессором Kirin 970, тройной камерой Leica и расширенными возможностями съемки благодаря технологиям искусственного интеллекта. Цена: 54 990 руб.

При покупке в рассрочку владелец модели P20 будет платить ежемесячно менее 2 000 рублей, а владелец старшей версии P20 Pro – менее 2300 рублей в течение двух лет. При оформлении предзаказа покупатель выбирает, как ему удобнее получить свой новый смартфон – забрать в ближайшем магазине или получить с курьером.

«На наш взгляд, новый флагман Huawei – это одно из самых заметных и сильных решений на рынке, которое по достоинству оценят покупатели. Тем более, что на этапе предзаказов доступен щедрый подарок – смарт-часы, которые будут отлично дополнять функционал и возможности нового смартфона. С рассрочкой на два года покупка этой новинки становится ещё более привлекательной», – отметил скорый старт продаж руководитель департамента «Мобильная техника» Сергей Сухоруков.

Младшая модель из новой линейки Huawei P20 Lite также в скором времени поступит в продажу в сети магазинов «М.Видео». Стоимость устройства составит 19 990 руб.– это будет одно из самых продвинутых решений в наиболее конкурентном ценовом сегменте от 10 до 20 тысяч руб. Смартфон получил современный безрамочный дизайн, несколько приятных цветовых решений, Full HD экран с диагональю 5,8 дюймов, двойную основную и фронтальную камеры на 16 МП, функции быстрой зарядки и распознавания лица.