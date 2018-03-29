«Финам» предложил клиентам Промсвязьбанка специальные условия перевода иностранных ценных бумаг на обслуживание

С 15 мая 2018 г. Промсвязьбанк прекращает брокерское и депозитарное обслуживание активов, номинированных в иностранной валюте. В связи с этим «Финам» предлагает клиентам банка специальные условия перевода брокерского и депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг.

Для клиентов Промсвязьбанк действуют специальные условия перевода иностранных ценных бумаг на обслуживание в «Финам». Для работы на международных рынках предоставляется специальная услуга – Единый счет, в рамках которой с одного счета инвестор получает доступ на все рынки Московской биржи, а также на американские биржи NSYE, NASDAQ, CBOE, CME и др.

Для обеспечения комфортного перехода применяется инструмент дистанционного открытия счета. Новый клиент может открыть счет без посещения офиса «Финама». Для этого нужен паспорт гражданина РФ, ИНН и мобильный телефон. Также всем клиентам Промсвязьбанка предоставляется льготный тарифный план «Тест-драйв» на срок до трех месяцев. Кроме этого, при переходе на обслуживание в «Финам» действуют индивидуальные предложения.

Клиентам ПСБ из числа юридических лиц предлагается комплексное банковское, брокерское и логистическое обслуживание. В рамках банковского обслуживания на льготных условиях предоставляется расчетно-кассовое обслуживание с тарифным планом «Золотой». В рамках этого тарифного плана с клиента не взымается комиссия за открытие и ведение основных видов банковских счетов, осуществляется начисление процентов на остаток по счетам.

«Прекращение обслуживания брокером какого-то типа бумаг – всегда стресс для клиентов. Рыночная конъюнктура очень изменчива, инвестору нужно всегда держать руку на пульсе, следить за событиями. И отсутствие возможности моментально распорядиться своими ценными бумагами ставит под удар сам принцип инвестирования, как инструмента сохранения и приумножения капитала. Нами были созданы специальные условия, призванные обеспечить комфортный переход за максимально короткий промежуток времени», — отметил президент-председатель правления «Финама» Владислав Кочетков.