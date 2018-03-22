«Яндекс» поделился инструментом для встраивания карт в мобильные приложения

«Яндекс» представил Yandex MapKit — инструмент, который позволяет встраивать карты в мобильные приложения. Yandex MapKit пригодится организациям, которые хотят использовать картографические данные и технологии «Яндекс.Карт» в продуктах для iOS или Android.

Yandex MapKit дает возможность встроить в приложение практически любую функцию «Яндекс.Карт» — например, поиск организаций и адресов, построение маршрутов с учетом пробок или просмотр панорам. Так, банку он поможет отобразить на карте ближайший к клиенту банкомат и построить до него маршрут. Компания со штатом торговых представителей может создать приложение, которое будет показывать каждому сотруднику, за какой район он отвечает и куда должен отправиться прямо сейчас.

Карты на основе нового Yandex MapKit умеют работать в офлайн-режиме: пользователи не потеряются даже там, где плохая связь. В новой версии доступны векторные карты — они загружаются намного быстрее, чем растровые, которые были в предыдущих версиях продукта. Разработчики могут настроить внешний вид карты — например, сделать так, чтобы их цвет менялся в зависимости от времени суток.

«Точные и актуальные карты, а также удобные инструменты работы с ними — это основа многих сервисов "Яндекса". Мы видим, что на рынке есть запрос на наши решения, и готовы ими делиться. Так, в сентябре прошлого года мы открыли бизнесу доступ к платформе для решения логистических задач – "Яндекс.Маршрутизации»", – сказал руководитель бизнес-направления геосервисов «Яндекса» Григорий Поваров.

Новый Yandex MapKit применяется во многих сервисах «Яндекса». Благодаря ему в «Яндекс.Такси» можно указывать место подачи машины и видеть, как автомобили двигаются по карте. Навигатор ведет по маршруту, предупреждает о ремонтных работах и дает возможность оставить сообщение о дорожном событии. Также Yandex MapKit используют «Яндекс.Транспорт», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Драйв».

Yandex MapKit можно использовать бесплатно или на коммерческой основе. Платных версий две: стандартная и расширенная. Стоимость годовой лицензии зависит от назначения приложения, его возможностей и количества запросов к приложению в сутки. Полную информацию о тарифах можно найти на сайте компании.