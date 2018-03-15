Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию

Внешэкономбанком (ВЭБ) принял новую версию системы управления персоналом и расчета заработанной платы «Босс-Кадровик» на базе веб-технологий – БК-3 в промышленную эксплуатацию. О выпуске этой модернизированной версии было объявлено в конце 2016 г., спустя год она уже внедрена в одном из ведущих банков РФ. Концепция новой программируемой платформы изначально была нацелена на то, чтобы обеспечить работу с системой посредством доступа через веб-браузер, сохраняя при этом привычную для Windows-пользователей интерфейсную функциональность и параллельно предоставляя визуальную простоту мобильных приложений.

В этой конфигурации доступ к базовому набору модулей системы предоставляется посредством веб-сервисов. Для работы пользовательского интерфейса, реализованного на базе технологий HTML, Java Script и Ajax, необходим только стандартный браузер. Весь интерфейс строится на основе метаданных, вид отображения самих таблиц-гридов и закладок может постоянно меняться как с целью улучшения, так и развития. Для формирования отчета или вызова операций фильтрации и группировки данных используются обработчики событий на кнопках. Практически все экранные формы могут быть построены на базе типовой html-страницы.

Из интересных особенностей в пилотном проекте внедрения системы «Босс-Кадровик» новой версии в ВЭБ была реализация возможности работы с Web SSO (Single sign-on). Это технология одной точки входа, подразумевающая использование единого логина/пароля для получения доступа ко всем корпоративным приложениям.

Технологии платформы БК-3 могут применяться для создания сервиса «коротких приложений» для «Босс-Кадровика» на платформе RP Server. Первое применение данной технологии - это продукт для смартфонов, обеспечивающий удаленное согласование заявок.

По словам генерального директора компании «Босс. Кадровые системы» Евгения Кучика, для клиентов стоимость владения системой «Босс-Кадровик» в новой веб-архитектуре значительно снизится. «Мы всегда были технологически передовой компанией, ориентированной на новые технологии, которые востребованы рынком. Для наших заказчиков предложенный функционал позволят упростить и оптимизировать работу в распределенной сети, сделать использование системы "Босс-Кадровик" более удобным и значительно снизить расходы по поддержке и распространению корпоративной информации».