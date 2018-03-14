Тинькофф Банк, «Перекресток» и Mastercard запустили кобрендовые банковские карты

Тинькофф Банк, российский онлайн-банк, мультиформатная розничная российская компания X5 Retail Group и международная платежная система Mastercard объявили о запуске совместного федерального проекта по выпуску дебетовых и кредитных банковских карт «Тинькофф – Перекресток» категории World Mastercard, предоставляющих наиболее выгодные условия при покупке товаров в супермаркетах «Перекресток» и одноименном интернет-магазине.

За любые покупки по картам «Тинькофф – Перекресток» их держателям будут начисляться бонусные баллы, которыми можно расплачиваться в супермаркетах торговой сети «Перекресток» и ее интернет-магазине: каждые 10 баллов эквивалентны 1 рублю. За покупки, совершенные в супермаркетах «Перекресток» и онлайн-супермаркете «перекресток.ру», начисляются повышенные баллы. Так, за каждые 10 рублей, потраченные в супермаркетах «Перекресток», начисляются 3 балла на дебетовую карту и 5 баллов – на кредитную, а за каждые 10 рублей в чеке онлайн-супермаркета «перекресток.ру»: 4 балла – на дебетовую карту и 6 баллов – на кредитную. Держателям карт «Тинькофф – Перекресток» в первые 3 месяца их использования доступна бесплатная доставка покупок при заказе в онлайн-магазине «перекресток.ру».

«Мы рады объявить о запуске наших новых кредитной и дебетовой кобрендинговых карт – «Тинькофф – Перекресток», которые мы подготовили вместе с нашим партнером - федеральной розничной сетью «Перекресток» и Mastercard. Эти карты, ориентированные в первую очередь на покупателей «Перекрестка», дают выгодные преимущества: до 8 тыс. бонусных баллов в подарок, баллы за покупки в магазинах, заправках, аптеках и ресторанах, проценты на остаток и бесплатное снятие наличных по всему миру и другие возможности, которые сделают повседневные покупки выгодней и удобней», - сказал Александр Бро, руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка.

«Новый кобрендовый продукт позволит не только расширить наш банковский партнерский пул, но и привлечь новых покупателей в наши супермаркеты, а также сделать процесс совершения покупок в супермаркетах «Перекресток» еще выгоднее, – отметил Дмитрий Медведев, директор по маркетингу торговой сети «Перекресток». - Максимальную выгоду от карты и повышенные баллы получат наши покупатели при заказе в онлайн-супермаркете «перекресток.ру», зону покрытия которого в ближайшее время мы планируем расширить до Московской области и Санкт-Петербурга».

«Рынок стремительно развивается, и сегодня люди ожидают получать продукты и услуги, которые отвечают их индивидуальным предпочтениям. И кобрендовые продукты здесь не исключение. Партнерства с крупными сетями и поставщиками услуг позволяют нам учитывать интересы разных целевых групп и предоставлять им возможность оплачивать покупки и сервисы так, как им удобно, быстро и безопасно, получая при этом дополнительные привилегии», – сказал Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России.