IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure

IRBIS (принадлежит Treolan) объявила о разработке решения IRBIS Software Update Center на платформе Microsoft Azure, которое упростит и упорядочит установку важных обновлений на пользовательские устройства.

IRBIS Software Update Center – это MDM-решение (Master Data Management), построенное на базе облачной платформы Microsoft Azure. Оно призвано значительно упростить процесс сервисной поддержки владельцев Android-устройств. В частности, с помощью интуитивно понятного интерфейса пользователь может самостоятельно обновить прошивку, не прибегая к походу в Сервисный центр – достаточно нажать пару кнопок и загрузить актуальное обновление. При этом приложение само будет напоминать о необходимости загрузки важных компонентов. Такой сценарий позволит своевременно устранить целый ряд проблем, которые могут возникнуть во время использования устройства и доставлять значительные неудобства владельцу.

Технически решение содержит в себе несколько компонентов Microsoft Azure: App Services для размещения бизнес-логики, сеть CDN-серверов для доставки обновлений на устройства, SQL Database – в качестве современной сервисной альтернативы классической базы данных, а также сбалансированное по соотношению цена-качество хранилище больших объемов файлов – Azure Blob Storage.

Совокупность этих компонентов позволила реализовать точную и быструю работу IRBIS Software Update Center, что обеспечит пользователю дополнительный комфорт и безопасность при использовании своего Android-устройства.

«Мы рады, что компания Treolan, которую связывает с Microsoft долговременное успешное сотрудничество в разных направлениях бизнеса, выбрала решения и продукты Microsoft для реализации нового ключевого проекта. Торговая марка IRBIS является одним из ключевых игроков рынка мобильной электроники и всегда пристально следит за рыночными тенденциями, развитием инновационных технологий и потребностями пользователей», – отметил Сергей Дмитриев, руководитель департамента Device Sales Russia, Microsoft Россия.

«При выборе облачной платформы для IRBIS Software Update Center нам была важна техническая состоятельность решения, возможность интеграции сторонних сервисов, масштабируемость и высокая скорость обработки данных, – отметил Дмитрий Иванников, вице-президент ГК «Ланит». – Платформа Microsoft Azure полностью отвечает нашим требованиям, поэтому мы и выбрали ее в качестве инфраструктуры для нашего проекта».