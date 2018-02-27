«Норбит» расширяет линейку решений для банковской сферы

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») и «ФИС» объявили о начале сотрудничества. «Норбит» пополнил продуктовый портфель специализированным программным обеспечением для банков – FIS Platform. Это универсальный инструмент для быстрой разработки различных бизнес-приложений.

Платформа обладает высокопроизводительной масштабируемой архитектурой. Модульная структура позволяет расширять функциональность по мере роста потребностей заказчика. FIS Platform в качестве базы данных может использовать любую реляционную систему, например, Oracle, PostgreSQL, MSSQLServer.

У группы компаний «ФИС» есть готовые решения на FIS Platform, среди них: кредитный фронт-офис, система поддержки принятия решений, электронное досье, CRM-система, сollection-система и многие другие.

Специализированная CRM-система, способная стать конкурентным преимуществом банка, задействует все каналы коммуникаций с клиентами – от звонков и SMS до социальных сетей. Программное решение позволяет сотрудникам банка сформировать клиентские предложения с учетом планируемых показателей доходности в разрезе: кредитного портфеля, среднедневного остатка на счетах, комиссионных доходов и т.п. Система может использоваться в качестве универсального фронта, а также поставляться с модулем collection (взыскания проблемной задолженности) и кредитным конвейером.

Другая система – FIS Collection, представляет собой программное обеспечение для работы с просроченной задолженностью и включает обширные библиотеки процессов по всем стадиям работы с проблемными долгами в рамках одного продукта: pre-collection, soft, hard, legal, мониторинг и управление залогами.

Решение FIS Factoring создано для оптимизации факторинговых услуг. Система позволяет гибко настраивать интеграцию, процесс, параметры услуг и включает девять основных модулей: контрагенты, договоры и контракты, поставки и реестры, комиссии, лимиты, стоп-факторы, платежи и погашение задолженности, операции и транзакции, отчеты.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Банковской сектор в постоянно меняющихся условиях стал высоко ценить адаптивное ПО. С помощью FIS Platform банк может конструировать ИТ-архитектуру под свои потребности и управлять стоимостью решений, выбирая подходящие альтернативные варианты. Платформа включена в реестр отечественного ПО и полностью соответствует требованиям программы импортозамещения».

Владимир Залеский, управляющий партнер «ФИС», сказал: «Норбит» имеет большой проектный опыт в финансовом секторе, а мы заинтересованы в работе с лидерами рынка, обладающими сильной отраслевой экспертизой и широкими техническими компетенциями».