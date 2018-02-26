SAP: в цифровой энергетике энергокомпании увеличат оборот на 15%

SAP представила исследование цифровой трансформации генерирующих компаний на круглом столе «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». О результатах исследования на мероприятии рассказал Константин Кудашев, руководитель центра отраслевой экспертизы по энергетике и ЖКХ SAP CIS.

Авторы документа учитывают мировые и российские отраслевые тенденции. По прогнозу IEA, к 2050 году мировая потребность в энергии возрастет на 151%. Помимо этого, энергокомпании должны ответить на такие вызовы, как бум альтернативной генерации, ограниченные запасы ископаемого топлива и глобальное потепление.

При этом российские генерирующие компании должны вовремя модернизировать активы. Часть проблем, связанных с модернизацией электростанций, снимет государственная программа реконструкции тепловых электрических станций на основе договоров о предоставлении мощности (ДПМ), рассчитанная на 2021-2030 гг.

Исследование SAP указывает на необходимость встроить модернизацию генерирующих мощностей в программу цифровой экономики: «Необходимо использовать ресурсы, привлеченные через механизм «ДПМ+», не только непосредственно на модернизацию оборудования, но и на создание систем цифрового управления активами. Решения такого класса позволят оптимизировать затраты и нарастить маржинальность генерации. По данным проектов SAP, энергокомпании могут рассчитывать на прирост маржинальности бизнеса минимум на 15% за счет гибкого управления активами и новых сервисов», - сказал на круглом столе К. Кудашев.

В основе цифрового управления активом – цифровой двойник объекта, или его виртуальная копия. Решение построено по сценарию интернета вещей: данные двойника обновляются в реальном времени на основе параметров, измеряемых датчиками на физическом энергообъекте. Сбор больших данных, полученных таким образом, и предиктивная аналитика позволяют перейти к предупредительным ремонтам и ремонтам по фактическому состоянию, а также новым сценариям работы с производителями оборудования.

«Цифровое управление активами должно стать ключевой технологией для генерирующих компаний в современной модели экономики. Планы модернизации, которые предусматривают цифровую трансформацию, инвестиционно привлекательны и в конечном счете приведут к оживлению рынка инвестиций в электроэнергетике и к оптимизации тарифов на электро- и тепловую энергию», - отметил К. Кудашев.