ZTE представила портативный роутер с поддержкой LTE. Цена

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о старте продаж компактного LTE-роутера ZTE MF903. Новинка появится в магазинах «Ситилинк» и «Связной» до конца февраля.

Роутер можно подключить к высокоскоростному домашнему интернету через Ethernet-кабель или выбрать для работы в сети SIM-карту любого оператора. Он поддерживает частоты LTE-FDD и обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/с: это позволит быстро скачивать большие файлы и смотреть фильмы онлайн без задержек. ZTE MF903 удобно брать с собой в поездки и путешествия: устройство не займет много места в багаже, длина его корпуса составляет 10,6 см.

Одновременно к роутеру можно подключить до 8 ноутбуков, смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов. Мощный аккумулятор емкостью 5200 мАч позаботится о долгой работе без подзарядки — до 20 часов.

Роутер ZTE MF903 получил современный дизайн: черный корпус с закругленными углами не будет привлекать лишнего внимания дома или в офисе. Информационный LED-дисплей с индикаторами состояния облегчит управление устройством. Новинка оснащена портами USB, microUSB, RJ45 (WAN/LAN), 3FF SIM и поддерживает протокол WPS.

C конца февраля ZTE MF903 можно будет приобрести в магазинах «Ситилинк» и «Связной». Рекомендованная розничная стоимость новинки составляет 5990 руб.