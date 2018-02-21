«КРОК» создал цифровую телеком-платформу для ФГП ВО ЖДТ России

«КРОК» объединил 16 территориально-распределенных, от Калининграда до Сахалина, подразделений федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) в единую отказоустойчивую мультисервисную сеть. В результате заказчик получил защищенную корпоративную цифровую телеком-платформу, что позволило обеспечить безопасность коммуникаций, сократить расходы на междугороднюю связь и ускорить взаимодействие сотрудников. Проект выполнен на базе решений Huawei.

Под охраной ФГП ВО ЖДТ России находятся наиболее важные объекты железнодорожного транспорта (парки железнодорожных станций, железнодорожные мосты, тоннели и др.), в том числе – важные государственные объекты. Работники ФГП ВО ЖДТ России сопровождают десятки тысяч вагонов, курсирующих по всей сети железных дорог. Ежедневно они совершают десятки тысяч звонков при выполнении задач по предотвращению хищения грузов и имущества железных дорог, обеспечения пожарной безопасности, ликвидации последствий ЧС.

В рамках проекта КРОК перевел аналоговую телеком инфраструктуру заказчика на цифровую, модернизировал корпоративную сеть передачи данных и обеспечил безопасность каналов связи, а также сократил затраты на телефонную связь. Кроме того, были внедрены системы корпоративной IP-телефонии и унифицированных коммуникаций. В результате работники заказчика могут оперативно взаимодействовать между подразделениями, а также быстрее дозваниваться до нужных специалистов. В свою очередь, ИТ-служба ВО ЖДТ РФ благодаря цифровой платформе получила возможность централизованно и гибко управлять ИКТ-инфраструктурой.

«Нам крайне важно, чтобы сеть работала без сбоев – только так мы можем обеспечить максимальную скорость реагирования при возникновении любых нештатных ситуаций на железной дороге. КРОК помог нам не только повысить качество и оперативность внутреннего взаимодействия, но и оптимизировать расходы на междугороднюю связь. По итогам мы получили надежное и эффективное ИКТ-решение от компании Huawei, оптимальное по соотношению цена-качество, которое в полной мере закрывает наши потребности в коммуникациях», - отметил Роман Воробьев, начальник сектора телекоммуникаций ФГП ВО ЖДТ России.

Основная бизнес-составляющая мультисервисной сети – UC и IP-телефония. Чтобы оперативно связаться с нужным работником из любого из 16 региональных подразделений, больше нет необходимости использовать мобильную связь или внешние городские телефонные сети – достаточно нажать пару клавиш на стационарном телефоне. Заказчик пользуется единым номерным планом – у сотрудников ВО ЖДТ РФ четырехзначные внутренние номера, а у каждого филиала в подразделении свой двузначный префикс. Теперь дозвониться до рабочих команд можно в считанные секунды.

Чтобы руководство и специалисты ФГП ВО ЖДТ России были на связи даже в командировках по России, была внедрена система унифицированных коммуникаций Huawei. В итоге звонки, поступающие на телефонные станции подразделений, перенаправляются на мобильные телефоны.

«Мы видим большой интерес заказчиков к цифровой трансформации телеком-платформ и были рады помочь ВО ЖДТ РФ создать современную мультисервисную сеть. Это масштабный проект, география которого охватила всю Россию. Он потребовал от нас консолидации глубокой технологической экспертизы и опыта организации внедрения на территориально-распределенных объектах», - отметила Наталия Дьяконова, директор департамента телекоммуникаций КРОК.

«Создание единой корпоративной сети передачи данных позволило интегрировать локальные сети площадок в общую инфраструктуру, ставшую основой для работы прикладных сервисов, в том числе телефонии, – сказал Алексей Шереметьев, заместитель директора по продажам Huawei Enterprise Business Group в России. – Этот проект, безусловно, стал уникальным для России с точки зрения масштаба, количества территориально распределенных объектов заказчика, а также архитектуры предложенного решения. При этом команды КРОК и Huawei в очередной раз продемонстрировали свою способность успешно решать нестандартные задачи».