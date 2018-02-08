Дата-центр Xelent подвел итоги работы в 2017 году

За год выручка Xelent выросла на 80%. В 2017 году Xelent второй год подряд стал лидером петербургского рынка услуг размещения оборудования в ЦОД с долей рынка в 25% (по сданным в аренду стойкам), по данным исследования международного консалтингового агентства iKS-Консалтинг. По объему оказываемых услуг предприятие вошло в ТОП-10 крупнейших игроков на рынке ЦОД России, согласно рейтингу CNews.

Xelent стал одной из немногих ИТ-компаний и единственным оператором ЦОД, успешно прошедших через полный ребрендинг в этом году. Новое название помогло уйти от технических ассоциаций и задать новый уровень качества услуг. Переименование особенно позитивно отразилось на развитии направления облачных услуг: компании удалось привлечь более 300 новых корпоративных клиентов.

Серьезным драйвером роста стало предложение новых облачных услуг: запуск автоматизированной облачной платформы Cloud Xelent, которая предоставляет виртуальные ресурсы на базе гипервизора VMWare, и решения MultiCloud – агрегатора облачных услуг от разных провайдеров, на базе различных технологий виртуализации в рамках одного договора.

Еще одна услуга Xelent, выведенная на рынок 15 сентября 2017 года, – размещение оборудования для майнинга. Для нового направления компания разработала специальный универсальный корпус Xelent Rig, позволяющий энергоэффективно и безопасно размещать аппаратное обеспечение для майнинга криптовалют. Буквально за полтора месяца менеджменту дата-центра удалось разместить более 1500 единиц оборудования. В настоящее время реализуется инвестиционный проект по организации дополнительной инфраструктуры для удовлетворения спроса.

«Рост нашего бизнеса обусловлен высокой надежностью ЦОД, привлекательной ценой и лучшей на рынке технической поддержкой клиентов», – отметил Андрей Елисеев, директор петербургского филиала «СДН» - оператора дата-центра Xelent.

Компания заработала репутацию крупнейшего и наиболее надежного в Северо-Западном регионе России дата-центра, в котором широкий ассортимент услуг сочетается со стопроцентной бесперебойностью. В планах на 2018 год – сертификация ЦОД по стандарту Tier III в Uptime Institute. Специалисты Uptime неоднократно посещали дата-центр, называя его в числе лучших в России. Теперь это признание решено формализовать – уже этой весной Xelent станет одним из первых крупных ЦОДов в Санкт-Петербурге, который будет сертифицирован по международному и наиболее признанному среди специалистов стандарту Tier III.