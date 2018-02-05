В России появятся специалисты в области безопасности интернета вещей

ГК InfoWatch и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) объявили о запуске магистерской программы «Интернет вещей и киберфизические системы» на базе Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ).

Магистерская программа, направленная на комплексную подготовку специалистов в области интернета вещей (Internet of Things, IoT), рассчитана на два года по очной форме обучения и включает 19 дисциплин. В курс входят теоретические и практические занятия по инженерии IoT-устройств и киберфизических систем, разработке программного обеспечения, анализу больших данных, а также кибербезопасности корпоративной и промышленной инфраструктуры в рамках концепции интернета вещей. Прием документов на первый набор магистерской программы будет производиться с 20 июня по 16 августа 2018 года.

Специалисты компании InfoWatch войдут в преподавательский состав курса, а обучение по направлению информационной безопасности будет вестись с использованием программно-аппаратного оборудования и программного обеспечения компании.

«Распространение интернета вещей, появление большого числа технологий, которые используют различные протоколы подключения к интернету, архитектуру и операционные системы, приводит к значительному росту угроз информационной безопасности, от которых нельзя защититься унифицированным средством, например, антивирусом, — отметила Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch. — На данный момент, только по открытым данным, незащищенными остаются сотни тысяч устройств. Это огромная проблема безопасности. Сегодня технологии интернета вещей используются и в промышленности, и в архитектуре "умных городов", где вопрос безопасности является первоочередным. InfoWatch занимается защитой данных вот уже более 15 лет, располагает уникальным комплексом услуг по аудиту безопасности и защите автоматизированных систем промышленных предприятий. Мы видим большую необходимость и рыночную востребованность выпускников этого образовательного курса».

Руководителем магистерской программы стал Леонид Восков, профессор Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ.

«Инновационная магистерская программа "Интернет вещей и киберфизические системы" организуется МИЭМ НИУ ВШЭ при поддержке ведущих отечественных и международных компаний, таких как InfoWatch, National Instruments, IBM, PTC, RigTech. Перечисленные компании активно внедряют технологии интернета вещей в свои производственные и корпоративные процессы, что позволит студентам магистерской программы получить и освоить передовые практические знания в области интернета вещей непосредственно на производстве, а также пройти сертификацию ведущих компаний в области интернета вещей, — сообщил Леонид Восков. — Целью магистерской программы является комплексная подготовка квалифицированных специалистов в области интернета вещей и киберфизических систем, способных проводить исследования и разработки в области интернета вещей и киберфизических систем на мировом уровне, а также обладающих знаниями и навыками в области облачных технологий, беспроводных сенсорных сетей, программно-аппаратных и встраиваемых систем интернета вещей, обработки и анализа больших данных (Big Data) и больших аналоговых данных (Big Analog Data), кибербезопасности систем интернета вещей и киберфизических систем».

Открытие магистерской программы стало очередным этапом развития комплексного сотрудничества группы компаний InfoWatch и Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ. Ранее компания открыла базовую кафедру по информационной безопасности предприятий в структуре Департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ и запустила в вузе именную стипендиальную программу, которая направлена на поддержку и развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов технических специальностей в области ИБ.