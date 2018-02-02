Addreality создала музыкальный сервис для рекламного рынка Азии

Addreality совместно с партнерами Eastidea и VoxMusic разработали сервис для трансляции музыкального контента. Программно-аппаратный комплекс включает платформу Addreality для управления контентом и аналитики, планшеты Lenovo и музыкальные лицензии от французской компании VoxMusic.

Решение работает как сервис: клиент не приобретает сам комплекс, а платит за пользование услугой ежемесячно. Сервисные услуги по инсталляции, наладке, сервису, гарантийному обслуживанию и замене оборудования оказывает Addreality. Помимо плеера, транслирующего контент, и программного обеспечения для управления контентом, в решение входит система медиапланирования, а также набор из 11 разных саунд-миксов для каждого часа трансляции.

«Занимаясь продажей музыкальных лицензий нашим клиентам – ресторанам, отелям, ритейлерам, рекламным агентствам, – мы столкнулись с технической проблемой доставки контента: использовать CD, различные флэш-накопители неудобно ни нам, ни заказчикам, – сказал Оливьер Крейс, генеральный директор компании VoxMusic. – Вместе с Addreality мы разработали удобный коробочный продукт, который является оптимальным решением для клиента: ему не нужно задумываться о поиске контента и покупке лицензий на него, оборудовании для хранения и трансляции музыки, необходимости обновлять контент. Он получает готовое решение и платит за него по принципу Apple Music или Google Play».

Продукт уже прошел пилотное тестирование и работает в двух ресторанах на Бали и трех розничных магазинах в Шанхае. В планах компании на 2018 год внедрить решения в не менее 35 магазинах в Китае.

«В отличие от российских заказчиков, которые требуют доработки решений под каждый проект, в Китае клиенты стараются решить максимальное количество задач единым комплексным решением, – отметил Дмитрий Шкляр, генеральный директор и основатель Eastidea. – Вместе с этим, важен индивидуальный подход и цена. Поэтому продажа продукта по сервисной модели – наиболее оптимальный вариант развития медийного бизнеса в Китае».