«Транстелеком» запустил свое приложение «ТТК ТВ» по всей стране

«Транстелеком» объявил о том, что мобильное приложение «ТТК ТВ», которое позволяет смотреть телевидение от (ТТК) с интерактивными функциями паузы, перемотки и архива программ, теперь доступно пользователям по всей стране. Для подключения достаточно скачать приложение и пройти регистрацию в несколько кликов. В течение трех дней после подключения абоненты могут смотреть «ТТК ТВ» бесплатно.

Мобильное приложение «ТТК ТВ» для устройств на операционных системах iOS и Android доступно для скачивания в App Store и Google Play. Любой желающий, скачав приложение и пройдя процедуру регистрации, получает доступ к просмотру 70 каналов различной тематики на смартфонах и планшетах.

Стоимость подписки составит 249 руб. в месяц. Дополнительно за 149 руб. в месяц пользователь может подписаться на просмотр тысячи отечественных и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов из каталога «Видеоконтента».

Действующие абоненты «Интерактивного телевидения» от ТТК могут скачать приложение и смотреть набор каналов в рамках подключенного пакета на мобильных устройствах без дополнительной платы со всеми интерактивными возможностями. Услуга «Мультискрин» позволяет в рамках одного аккаунта смотреть разные программы сразу на нескольких устройствах одновременно. Пользователь может всего в два клика переносить просматриваемый контент с мобильного телефона на экран телевизора или между мобильными устройствами, подключенными к одному аккаунту. Также у абонента есть возможность поставить программу на паузу на телевизоре и через некоторое время продолжить просмотр на смартфоне или планшете с того же самого места.

Услуга «Интерактивное телевидение» от ТТК была запущена весной этого года и сегодня доступна уже в 90 городах России. Она позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, используя все интерактивные функции: пауза и перемотка эфира, архив программ до 3 дней, интерактивная программа передач. Уже в июне ТТК запустил ОТТ-сервис «ТВ без границ», который позволяет смотреть телевидения от ТТК на сетях любых провайдеров интернета по всей территории России. В сентябре компания предложила абонентам мобильное приложение «ТТК ТВ», а в настоящее время готовиться адаптация продукта «ТТК ТВ» под платформы SMART TV.