SAP представила решение SuccessFactors People Central Hub для ускорения цифровой трансформации

SAP SE объявила о запуске облачного решения SAP SuccessFactors People Central Hub, которое помогает клиентам упростить и ускорить обработку организационных и HR-данных в облачных системах.

Анализ организационных данных необходим сегодня каждой компании. Раньше их интеграция из разных систем была сложной и дорогостоящей. SAP SuccessFactors People Central Hub решает эту проблему, консолидируя данные из всех систем в едином облачном хранилище, которое интегрируется с корпоративными приложениями SAP, такими как SAP S/4 HANA.

SAP SuccessFactors People Central Hub - это простой и легко масштабируемый инструмент, который позволяет клиентам SAP быстро перевести HR-процессы в облачную систему и запустить цифровую трансформацию. Он обладает следующими преимуществами:

Быстрый запуск. Готовое решение для интеграции данных, разработанное и поддерживаемое SAP, позволяет значительно снизить стоимость и риски по сравнению с дорогостоящей и сложной двухточечной интеграцией систем хранения HR-данных с другими системами SAP.

Сотрудники в центре внимания. Упростив консолидацию и интеграцию данных, компания сможет быстрее и легче предоставить своим сотрудникам новые информативные и простые в использовании корпоративные ресурсы – например, мобильный доступ к организационным диаграммам и профилям персонала. Появляется возможность быстро развернуть обновленное мобильное приложение для устройств iOS, разработанное в партнерстве с Apple.

Защита инвестиций. Гибкие возможности развертывания People Central Hub в сочетании с ведущим в отрасли решением для управления персоналом SAP SuccessFactors позволяют обеспечить новые возможности работы с облачными системами без замены уже существующих.

«Наиболее динамично развивающиеся компании уже осознали, что результат трансформации напрямую зависит от внимания к сотрудникам. Именно поэтому так важно иметь доступ к большим данным. Однако зачастую достаточно трудно централизовать информацию из множества устаревших систем. SAP понимает, какую роль удобная интеграция данных играет в построении интеллектуальных систем управления организацией. Мы запускаем SAP SuccessFactors People Central Hub, чтобы наши клиенты могли эффективно использовать разнообразные организационные и HR-данные», - отметил Грег Томб (Greg Tomb), президент SAPSuccessFactors.

SAP SuccessFactors People Central Hub также позволяет клиентам активнее интегрировать корпоративные приложения. Объединение существующих сторонних систем кадрового учета с решениями SAP, включая SAP S/4HANA и SAP Fieldglass, и быстрый доступ к данным, является ключевым шагом для перехода клиентов в облако и цифровизации HR процессов.