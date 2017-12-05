«Мегафон» и НЦИ обеспечили связью жеребьевку Чемпионата мира 2018

«Мегафон» и Национальный Центр Информатизации (НЦИ) (входит в госкорпорацию Ростех) предоставили услуги связи для финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2018. Мероприятие прошло 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

«Мегафон» улучшил качество радиопокрытия на объектах мероприятия мирового масштаба. Для этого было дополнительно установлено и модернизировано 15 базовых станций, проложено порядка 20 километров новых ВОЛС, задействовано более 100 единиц специального оборудования. Благодаря этому покрытие и емкость сети были увеличены на 30 %, а средняя скорость интернет-доступа превысила 45 Мбит/с.

Основным объектом финальной жеребьевки стал Государственный Кремлевский дворец. Здесь специалисты компании провели модернизацию узлов связи, установили дополнительные базовые станции. Такое решение позволило оперативно развернуть покрытие на заданной территории. Также была организована выделенная корпоративная сеть и доступ в Интернет, объекты жеребьевки были обеспечены цифровой телефонией и аналоговой телефонной связью. За несколько часов гости и участники церемонии использовали 100 гигабайт мобильного трафика.

Одна из ключевых технологий – ISDN-телефония, которая обеспечивает качественную трансляцию без задержек. Географический охват в 15 стран позволил зрителям из разных уголков мира следить за судьбой своих сборных.

«Обеспечение телеком-инфраструктуры на мероприятии такого уровня и масштаба – это всегда очень ответственно. Сжатые сроки, многоуровневое согласование работ, непостоянный доступ к объектам: совместно с НЦИ мы полностью справились с поставленной задачей. Помимо того, что инфраструктура была многократно зарезервирована, специалисты из разных подразделений и городов вели постоянный мониторинг показателей - была организована распределенная комплексная система управления с расширенным функционалом. В целом над проектом работали порядка 100 профессионалов. Финальная жеребьевка стала для нас еще одним этапом на пути к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который мы успешно преодолели», – отметил Сергей Буланча, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам.

«В рамках подготовки и проведения Кубка Конфедераций 2017 года и подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 компания «Мегафон» зарекомендовала себя надежным партнером, полностью обеспечивающим потребности организаторов в инфраструктуре для оказания услуг мобильной и фиксированной связи. Наши команды совместно обеспечили бесперебойное предоставление инфокоммуникационных сервисов для проведения жеребьевки финальной части Чемпионата мира – ключевого события года, к которому были прикованы взгляды болельщиков всего мира» - сказал Генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

«Мегафон» проявил себя в рамках Кубка Конфедераций: компания полностью выполнила условия контракта с НЦИ и построила географически распределенную и зарезервированную инфраструктуру. «Мегафон» задействовал 11 тыс. км. ВОЛС, установил более 1,5 тыс. антенн на стадионах, организовал радиопокрытие на более чем 80 объектах. В общей сложности в сети «Мегафона» фанаты проговорили более 1,2 млн минут, а общий интернет-трафик достиг примерно 20 ТБ.

Госкорпорация Ростех назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017. Реализует проект дочерняя компания госкорпорации — Национальный Центр Информатизации. «Мегафон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи.