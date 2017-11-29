Zyxel представила гигабитный коммутатор Layer-3 с оптическими портами

Zyxel Communications объявила о выпуске гигабитного коммутатора Layer-3 корпоративного класса с оптическими портами XGS4600-52F, который улучшит эффективность и продуктивность работы пользователей сети отеля, кампуса и бизнес-центра, где применяются такие требовательные к полосе пропускания приложения, как потоковое мультимедиа, VoIP и системы видеонаблюдения.

XGS4600-52F расширяет линейку коммутаторов уровня агрегирования трафика, в которой до сих пор были модели только с 32 портами. Это 52-портовый коммутатор, способный обслуживать растущее число устройств, подключенных к сети компании, и их требовательных к полосе пропускания приложений. Он оборудован 48 гигабитными портами downlink и четырьмя 10-гигабитными портами uplink для агрегирования трафика при большой плотности портов. Кроме того, устройство несет на борту четыре порта 10G SFP+.

В XGS4600-52F используются все основные функции, которые могут потребоваться для малой и средней сети, в том числе весь набор функций коммутации Layer 2, например, L2 multicast и высокоуровневый Quality of Service (QoS); а также стандартные функции Layer 3, включая статическую и динамическую маршрутизации и маршрутизацию на основе политик.

Универсальные интерфейсы управления, в том числе Command Line Interface (CLI), графический Web-интерфейс и sFlow предоставляют администратору сети идеальные инструменты для улучшения продуктивности и эффективности. Компактные размеры позволяют легко уста установить XGS4600-52F в стойку, в которой мало свободного места.

В отелях и офисах сеть должна работать непрерывно, поскольку от нее зависит удовлетворенность клиентов и нормальная работа бизнеса. Для обеспечения бесперебойной работы XGS4600-52F оборудован двумя источниками питания и в случае отказа основного источника коммутатор будет работать от резервного.

«Растущая популярность BYOD и увеличение числа устройств, подключенных к одной и той же сети, усложняют поддержание высокой производительностью сети и ее обслуживание, - отметил Денис Тяпаев, руководитель российского Офисе Zyxel Communications. - После выхода XGS4600-52F мы можем предложить компаниям SMB всю линейку коммутаторов корпоративного класса, которые обеспечивают построение масштабируемой сети, поддерживающей технологии следующего поколения».

XGS4600-52F уже доступен к заказу на всей территории России.