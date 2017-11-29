Positive Technologies и «Открытая Мобильная Платформа» представили комплексную защиту мобильных платформ

Positive Technologies и «Открытая Мобильная Платформа» представили концепцию двухуровневой защиты корпоративной инфраструктуры от атак через мобильные устройства и операторов связи. Подход основан на единовременной защите на двух уровнях (оператора и конечных мобильных устройств), позволяет мгновенно оповещать ИБ-подразделения для своевременного реагирования, а также осуществляет ретроспективный анализ нелегитимного трафика и помогает в расследовании инцидентов.

«Как правило, компании делают акцент на защите периметра, оставляя без внимания мобильные устройства. Тогда как мобильные устройства сегодня выполняют часть функций корпоративной связи: сотрудники могут просматривать служебную информацию, проверять электронную почту и т.п., используя личные гаджеты. И, вместе с этим, смартфоны на популярных ОС давно под прицелом у злоумышленников, ― отметил Дмитрий Курбатов, директор по информационной безопасности телекоммуникационных систем, Positive Technologies. ― Наши собственные исследования мобильных сетей оператора показывают, что уязвимости последних открывают широкие возможности для промышленного шпионажа: как минимум в 50% случаев злоумышленники могут перехватить и прослушивать звонки, в 58% — определить местоположение абонента, а в 89% — перехватить SMS. Все это в комплексе требует подхода к обеспечению безопасности, учитывающего оба направления».

Комплексное использование технологий Positive Technologies, предназначенных для автоматизированного выявления нелегитимной активности в сигнальных сетях оператора и контроля атак из сети сотовых операторов (PT Telecom Attack Discovery), и операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, обеспечивающей защищенность конечных мобильных устройств, позволит выстроить защищенную корпоративную мобильную платформу.

«Работа нашей компании направлена на создание продуктов, позволяющих построить надёжную корпоративную инфраструктуру. На основе операционной системы Sailfish Mobile OS RUS и облачного ПО Sailfish Cloud RUS мы предоставляем доверенные корпоративные решения для мобильных устройств и серверов, а PT Telecom Attack Discovery позволяет обеспечить защиту от внешних угроз в режиме реального времени», ― сказал Павел Эйгес, генеральный директор «Открытая Мобильная Платформа».

Решение предназначено в первую очередь для крупных корпораций, государственных учреждений и специальных служб, в том числе разворачивающих виртуальных мобильных операторов для собственных нужд или коммерческого использования.