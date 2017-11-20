«Почта Банк» выпустит 2 миллиона карт «Мир» с российским микрочипом

«Почта Банк» объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с Национальной системой платёжных карт, предусматривающего выпуск крупнейшей на рынке партии карт «Мир» с российским микрочипом производства компании «Микрон». Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко и председатель правления, генеральный директор «НСПК» Владимир Комлев. В мероприятии также приняли участие генеральный директор компании «Микрон» Гульнара Хасьянова и директор завода по выпуску карт «НоваКард» Владимир Крупнов.

Согласно тексту документа, до конца первого полугодия 2018 года банк выпустит 2 млн карт «Мир» с российским чипом, что позволит ему стать ключевым эмитентом таких карт на рынке. Первая партия карт «Мир» с российским микрочипом объемом 400 тысяч штук уже направлена в регионы присутствия банка. Доставкой карт занимается акционер «Почта Банка» – Почта России.

«В клиентской базе «Почта Банка» постоянно растет доля пенсионеров и других получателей бюджетных выплат, поэтому мы делаем ставку на долгосрочное сотрудничество с Национальной системой платежных карт. Это выбор социально ориентированного банка, заинтересованного в содействии усилиям государства в повышении финансовой безопасности России. На долю карт «Мир» уже сейчас приходится порядка 80% эмиссии карт «Почта Банка», и в будущем этот показатель будет только расти», - отметил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Карты выдаются как в клиентских центрах банка, так и в тех отделениях почтовой связи, где банковские услуги оказывает почтовый сотрудник. Это поможет усилить проникновение карт платежной системы «Мир» в регионах, особенно в малых населенных пунктах.

«Почта Банк» – такой же молодой и динамично развивающийся проект, как и платежная система «Мир», всегда открытый для новых сложных и интересных задач. Поэтому нам особенно приятно, что именно «Почта Банк» станет крупнейшим эмитентом карт с российским чипом. Наша общая цель – повысить доступность финансовых услуг и обеспечить надежность и безопасность платежей, особенно для таких категорий граждан, как пенсионеры и бюджетники, для которых это наиболее актуально», - отметил генеральный директор «НСПК» Владимир Комлев.

Планы банка по эмиссии карт «Мир», без привязки к производителю микрочипа, значительно шире. В 2018 году «Почта Банк» выпустит более 4 млн карт «Мир» и нарастит их эмиссию более чем в три раза по сравнению с 2017 годом. Технологическую поддержку проекта осуществляет процессинговая компания «МультиКарта»

Помимо выпуска карт «Мир» с российским чипом, стороны договорились провести ряд мероприятий, направленных на повышение информированности населения о возможностях карт платежной системы «Мир» и разъяснение необходимости обязательного получения выплат из государственного бюджета на счета, к которым привязана карта «Мир».