ТТК организовал единый контакт-центр для клиентов «РЖД» в Ростове-на-Дону

«Транстелеком» (ТТК) реализовала проект по созданию в Ростове-на-Дону Единого информационно-сервисного центра (ЕИСЦ) для обслуживания грузового и пассажирского трафика «РЖД».

Операторы ЕИСЦ принимают звонки от пассажиров «Российских железных дорог» на единый номер 8 800 775 0000 с вопросами об организации перевозок, а также обрабатывают обращения от грузоотправителей, поступающие через единый телефонный номер 8 800 755 0000, форму на официальном сайте, email-адреса и онлайн-мессенджеры.

Площадь контакт-центра составляет 828 кв. м, он рассчитан на 110 рабочих мест операторов. Используемые технологические решения предоставляют возможность обработки до 8000 вызовов в час и не менее 2 млн вызовов в месяц.

Программно-аппаратный комплекс ЕИСЦ построен на базе новейших разработок оборудования. Он позволяет выполнять большой объем вычислений и обработки информации, не занимая много места и экономя расходы на электроэнергию, охлаждение и размещение оборудования в стойко-местах ЦОД.

В работе Единого информационно-сервисного центра будет задействовано более 200 штатных единиц, что создает дополнительные рабочие места для жителей города Ростов-на-Дону. При проектировании ЕИСЦ особое внимание было уделено организации рабочего пространства для комфортной работы персонала площадки 24 часа в сутки. Для сотрудников здесь созданы все условия для труда, отдыха, обучения.

В 2016 г. компания «Транстелеком» приняла участие в пилотном проекте Центра фирменного транспортного обслуживания по организации Центров продажи услуг для грузоотправителей на 16 железных дорогах. Проект был создан в целях повышения качества транспортного обслуживания в сфере грузовых перевозок. Ежемесячно в Центры продажи услуг поступает более пяти тысяч обращений от потенциальных или действующих клиентов. Рабочие места ЦПУ сегодня включены в контур централизованной системы обработки обращений на базе образованного Единого информационно-сервисного центра, который обслуживает не только грузовой, но и пассажирский трафик «РЖД».

«Проект ЕИСЦ был реализован компанией Транстелеком в кратчайшие сроки: при плановом сроке реализации в 9 месяцев он был завершен всего за 3 месяца. За это время специалисты компании подготовили площадку контакт-центра, подобрали и обучили персонал, организовали ИТ-инфраструктуру, произвели интеграцию с системами ОАО «РЖД», организовали систему связи. Объем обрабатываемых звонков, поступающих в ЕИСЦ от клиентов Российских железных дорог со всей территории Российской Федерации, постоянно увеличивается», - отметил президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов.

«Ежемесячно от клиентов «РЖД» поступает порядка 1,7 миллиона звонков. Создание Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» на базе ресурсов компании Транстелеком позволяет сделать процесс взаимодействия с клиентами проще и эффективнее», - сказал директор «РЖД» по информационным технологиям Евгений Чаркин.