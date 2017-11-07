DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC

«Смарт Лайн Инк», российский разработчик программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных, сообщила о включении программного продукта DeviceLock в состав типового комплекта программного обеспечения для предустановки на корпоративные персональные компьютеры производства японской корпорации NEC (NEC Personal Computers, Ltd).

В комплект предустановленного ПО на компьютерах серий VersaPro и Mate будет включена OEM-лицензия на базовый компонент комплекса DeviceLock DLP, предназначенный для контроля периферийных устройств на компьютерах под управлением ОС Windows.

DeviceLock позволит обеспечить требуемые меры безопасности в части противодействия утечкам данных через подключаемые устройства и создать безопасную рабочую среду с минимальными затратами. Кроме того, пользователям OEM-лицензии DeviceLock будет предложена возможность приобретения остальных компонентов полнофункционального DLP-комплекса DeviceLock DLP со значительными скидками.

«Контракт на OEM-поставки DeviceLock с одним из ведущих мировых производителей персональных компьютеров для корпоративного рынка, компанией NEC, существенно усилит значимость, узнаваемость и повысит перспективы продаж комплекса DeviceLock DLP на рынке Японии, - сказал Ашот Оганесян, основатель и технический директор DeviceLock. - Прежде чем заключить контракт, корпорация NEC более года вела предельно тщательное тестирование десяти программных решений, предназначенных для контроля периферийных устройств, и в итоге выбрала для включения в корпоративный комплект предустановленного ПО наш продукт DeviceLock, убедившись в его эффективности и надежности».