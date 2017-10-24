«Актив» и Directum протестировали «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и Directum Solo на совместимость

«Актив» и Directum получили результаты тестирования на совместимость электронных идентификаторов «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и мобильного приложения Directum Solo для iOS и Android.

Тестовые испытания «Рутокен ЭЦП Bluetooth» и мобильного приложения Directum Solo показали полную совместимость этих продуктов. Решения рекомендуются к совместному использованию в системах электронного документооборота.

«Рутокен ЭЦП Bluetooth» — это полнофункциональное СКЗИ, «предназначенное для безопасного хранения и использования ключей шифрования и электронной подписи на смартфонах и планшетах под управлением iOS и Android. Благодаря компактному корпусу устройство удобно в повседневном использовании. Встроенный аккумулятор поддерживает работу до нескольких недель при использовании по протоколу Bluetooth. При подключении по USB-интерфейсу функционирует как «Рутокен ЭЦП 2.0».

Directum Solo для iOS и Android — нативное мобильное приложение для документооборота, с помощью которого руководители решают свои основные задачи: рассматривают входящие документы и выносят резолюции по ним, отправляют и контролируют поручения по задачам, согласовывают исходящие и внутренние документы. Подписание документов в приложении может осуществляться с помощью «Рутокен ЭЦП Bluetooth». Закрытый ключ сертификата хранится на токене, что позволяет повысить безопасность подписания документов на мобильном устройстве.

Один электронный идентификатор «Рутокен» можно использовать для подписания документов в Directum Solo, Desktop- и Web-клиентах системы Directum.

«СЭД давно вышли за рамки классического делопроизводства. Работа с документами в мобильном приложении уже становится нормой. Сегодня мы видим четкое разделение мобильных пользователей по ролям. Решения для рядовых сотрудников дают возможность быстро ознакомиться с задачами и документами, мобильные приложения для топ-менеджеров позволяют подписывать документы в рамках принятия ключевых решений. Отрадно, что компания «Актив» помогает нам в развитии электронного документооборота, а продукты Рутокен позволяют использовать электронную подпись не только на стационарных компьютерах, но и на мобильных устройствах», - сказал Василий Бабинцев, директор по маркетингу компании Directum.

«Мы как разработчики наблюдаем сегодня стремительное развитие систем электронного документооборота. С одной стороны, все идет к тому, чтобы по максимуму облегчить электронное взаимодействие. С другой, важно помнить, что все нововведения должны отвечать требованиям безопасности и законодательства. Мы рады давнему сотрудничеству с компанией Directum, которая развивает и делает доступными технологии электронного документооборота, уделяя в своих решениях должное внимание вопросам защиты информации. Решения Directum оптимизируют работу заказчиков, а использование продуктов Рутокен помогает повысить уровень безопасности. Рутокен ЭЦП Bluetooth является удобным и функциональным средством, которое делает работу с электронной подписью в мобильном приложении Directum Solo эффективнее и безопаснее», - отметил Кирилл Мещеряков, директор продуктового направления Рутокен компании «Актив».