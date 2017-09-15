«Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», в рамках выставки «Биотехмед» (14-15 сентября, Геленджик) сообщила о завершении регистрации Лабораторной информационной системы (ЛИС) собственной разработки в Росздравнадзоре в качестве изделия медицинского назначения.

Модуль зарегистрирован в рамках получения бессрочного регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Барс. Здравоохранение – МИС» (РЗН 2017/6098 от 15.08.2017. Информация внесена в государственный реестр. Сертификат подтверждает, что основные параметры и характеристики МИС соответствуют требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям.

«Теперь «Барс Груп» является единственным обладателем удостоверения подобного типа на медицинскую информационную систему в России», - отметил генеральный директор компании Тимур Ахмеров.

«Барс.Здравоохранение-ЛИС» предназначена для унификации и стандартизации обмена данными лабораторных и инструментальных исследований, охватывая всех участников процесса. Теперь работа с направлениями на лабораторные исследования, взятие, регистрация, получение исследуемого материала и другие виды отчетности автоматизированы, что ликвидирует рутинные и дублирующие операции.

«Барс Груп» разработала более 250 драйверов собственной разработки, обеспечивающих взаимодействие более чем с 350 моделями анализаторов и лабораторного оборудования.

Внедрение ЛИС не только значительно облегчит труд лаборанта, но и повысит качество оказания услуг, снизит себестоимость и ускорит процессы на уровне всей клинико-диагностической лаборатории (КДЛ): в частности, по итогам внедрения на 50% снижаются затраты на повторные необоснованные исследования, а также на 30% сокращаются затраты на создание и эксплуатацию при использовании централизованного подхода.