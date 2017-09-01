«Мегафон» запустил 4G в 83 субъектах Российской Федерации

«Мегафон» объявил о покрытии сетями 4G/LTE всех регионов России, где представлена сеть оператора. Сеть четвертого поколения доступна в 83 субъектах РФ, установлено более 33 000 базовых станций 4G.

В 2017 г. «Мегафон» завершил полномасштабную модернизацию сети 4G, расширив пропускную способность каналов транспортной сети до 1000 Мбит/с на каждую базовую станцию и увеличив максимальную скорость скачивания данных на 4G-устройствах пользователей до 120 Мбит/с. В августе 2017 г. компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию сеть гигабитного LTE (Gigabit LTE).

Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «Мегафона». По итогам 2 квартала 2017 г. интернет-трафик на одного абонента «Мегафон» вырос в 1,5 раза до 6029 МБ.

В сети оператора сегодня зарегистрировано 12,7 млн мобильных устройств с поддержкой 4G. LTE трафик вырос за год в два раза, на его долю приходится уже больше половины всего трафика передачи данных в сети. Сегодня «Мегафон» запускает сети LTE по всей стране, чтобы уже завтра приступить к развертыванию сетей пятого поколения.

«Мегафон» первым из российских операторов запустил сеть четвертого поколения (LTE), а также сеть LTE Advanced, ставшую на момент запуска самой быстрой коммерческой мобильной сетью в мире. Сейчас «Мегафон» предоставляет услуги LTE Advanced в 29 регионах России.

Распространение 4G сети обеспечивают также растущие продажи смартфонов с поддержкой 4G в салонах «МегаФона». По итогам 2 квартала 2017 года продажи 4G смартфонов выросли почти в 2 раза по сравнению с годом ранее. Сейчас более 60% продаваемых смартфонов поддерживают 4G, год назад лишь четверть.

Самыми продаваемыми 4G-смартфонами в рознице в 1 полугодии 2017 г. стали Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE, Micromax Canvas Pace Q415 LTE и Apple iPhone 5s 16GB.

«Мегафон» также продолжает расширять зону покрытия 4G роуминга. На данный момент по LTE роумингу оператор сотрудничает со 153 операторами в 94 странах.

Технология LTE позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.