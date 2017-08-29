Zyxel представила в России экосистему Nebula для сетей на устройствах компании

Zyxel Communications объявила о запуске в России продукта Nebula – экосистемы аппаратных и программных средств для централизованного построения и управления сетями на основе проводных и беспроводных устройств Zyxel. С Nebula компании получают по-настоящему plug-n-play решение, позволяющее значительно снизить издержки, повысить производительность труда и сосредоточиться на основных вопросах бизнеса.

Предприятие с несколькими офисами или локациями, например, отели, сетевые кафе или магазины, зачастую сталкиваются со значительными сложностями при обслуживании своих компьютерных сетей. Здесь и нехватка опыта персонала, и сложная, распределённая сетевая топология. При «падении» сети или одного из ее сегментов, остро встают такие вопросы как - неторопливая техническая поддержка вендора, высокая стоимость квалифицированных специалистов и т.д.

В отличии от большинства облачных систем управления сетью, фокусирующихся исключительно на беспроводных компонентах, Zyxel Nebula позволяет централизованно управлять компонентами всей сети, состоящей из множества сегментов даже в разных концах мира.

Nebula поддерживает беспроводные точки доступа, маршрутизаторы, аппаратные файрволы и т.д. Решение в реальном времени собирает и выдает на один экран множества данных: статистика по траффику, состояние устройств, расположение сегмента сети и его загруженность. Все это доступно через интуитивно понятный веб-интерфейс на компьютере, планшете и смартфоне оператора, который будет оповещен обо всем происходящем в сети где бы он не находился.

Nebula позволяет не только одновременно управлять несколькими удаленными сегментами сети, но и сохранять и быстро загружать настройки при запуске нового сегмента. С помощью мобильного приложения Nebula монтажник сканирует QR код на крышке подключенного к сети устройства, и оно автоматически регистрируется и настраивается для работы. При этом, загружаются последние прошивки и выставляются актуальные параметры. Это избавляет технических специалистов от личного присутствия на объекте при настройке, сокращая издержки бизнеса.

Система лицензирования Nebula основана на кредитной системе, позволяющей оплачивать сервис только тогда, когда это нужно. Предусмотрена понятная и прозрачная модель лицензирования и отсутствие «скрытых» платежей. В большинстве облачных систем управления сетью, по истечении лицензии сеть будет выключена, а доступ к ней ограничен. В случае Nebula ваша сеть продолжит полноценное функционирование, а вы будете обладать доступом к базовым сервисам управления. Даже при замене одного из компонентов Nebula, сеть продолжит работу без дополнительной оплаты.

Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент департамента решений для бизнеса компании Zyxel, отметил: «Бизнес-приложения стремительно перемещаются в облака и это определяющий тренд в облачных сетях. Nebula ускоряет развертывание сети, а облачный центр управления берет на себя заботу обо всем остальном. Предприятию не нужно волноваться о высоких затратах на оборудование и ПО, так как теперь управление сетью происходит через облако.»

Интернет-провайдеры и предприятия любого типа смогут найти для себя оптимальный набор аппаратных устройств и приложений для решения насущных задач построения и управления сетями.

К услугам клиентов предлагается англоязычный форум сообщества Nebula. Это не просто собрание технической документации. Здесь специалисты со всего мира получают помощь, делятся идеями, предлагают свои решения и общаются с экспертами со всего мира.