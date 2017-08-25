Dr.Web обнаружил загрузчик троянца для «умных» Linux-устройств на базе MIPS и MIPSEL

Собранная специалистами «Доктор Веб» статистика показывает, что на первом месте среди стран, к которым относятся IP-адреса зараженных Linux.Hajime устройств, находится Мексика. Также в тройку входят Турция и Бразилия.

Ассортимент современных вредоносных программ для устройств под управлением Linux чрезвычайно широк. Одним из широко распространенных троянцев для этой ОС является Linux.Hajime, несколько загрузчиков детектировал только Антивирус Dr.Web.

Троянцы семейства Linux.Hajime известны вирусным аналитикам с конца 2016 г. Это сетевые черви для Linux, распространяющиеся с использованием протокола Telnet. После успешной авторизации путем подбора пароля плагин-инфектор сохраняет на устройство хранящийся в нем загрузчик, написанный на ассемблере. С компьютера, с которого осуществлялась атака, тот загружает основной модуль троянца. В свою очередь вредоносная программа включает инфицированное устройство в децентрализованный P2P-ботнет. Linux.Hajime способен заражать объекты с аппаратной архитектурой ARM, MIPS и MIPSEL.

Помимо вредоносного загрузчика для ARM-устройств в «дикой природе» уже более полугода распространяются аналогичные по своим функциям модули для устройств с архитектурой MIPS и MIPSEL. Первый из них получил наименование Linux.DownLoader.506, второй — Linux.DownLoader.356. На момент подготовки этой статьи они оба детектировались только продуктами Dr.Web. Кроме того, вирусные аналитики «Доктор Веб» установили, что помимо использования троянцев-загрузчиков злоумышленники осуществляют заражение и при помощи стандартных утилит, например, скачивают Linux.Hajime посредством wget. А начиная с 11 июля 2017 года киберпреступники стали загружать троянца на атакуемое устройство с помощью утилиты tftp.

Компания «Доктор Веб» напоминает: одним из наиболее надежных способов предотвращения атак на Linux-устройства является своевременная смена установленных по умолчанию логина и пароля. Кроме того, рекомендуется ограничивать возможность подключения к устройству извне по протоколам Telnet и SSH и своевременно обновлять прошивку. Антивирус Dr.Web для Linux определяет и удаляет все упомянутые версии загрузчиков Linux.Hajime, а также позволяет выполнить дистанционное сканирование устройств.