ВТБ при содействии «Техносерв» внедряет частное облако на отечественных серверах

Глобальная бизнес-линия «Розница» группы ВТБ совместно с ИТ-интегратором «Техносерв» объявили о начале проекта по модернизации инфраструктуры RISC-серверов частного облака на серверах и системах хранения российской сборки YADRO.

Облачная инфраструктура розничного направления базируется на двух независимых площадках группы ВТБ. Задача проекта - еще больше повысить вычислительную мощность, возможность масштабирования и надежность ИТ-инфраструктуры, которая является основой для бизнес-критичных ИТ-систем ГБЛ «Розница» группы ВТБ.

Интегратором проекта на конкурсной основе была выбрана ИТ-компания «Техносерв», которая обеспечивает поставку, монтаж, установку и пуско-наладку оборудования, а также миграцию информационных систем банка. Миграция затронет более 20 ИТ-систем розницы группы ВТБ и будет выполнена при их дублировании на две географически разнесенные площадки. Особенностью проекта станет объединение всего оборудования по технологии «Enterprise pool», которая позволяет перемещать активацию процессорных ядер между серверными ресурсами для гибкого использования приобретаемых мощностей.

«Мы переходим на новый уровень RISC-платформы для бизнес-критичных ИТ-систем, который позволяет сократить совокупную стоимость владения и повысить надежность комплекса в целом, — отметил член правления, директор департамента банковских и информационных технологий ВТБ24 Сергей Русанов. – Мы уделяем большое внимание вопросам импортозамещения как программного обеспечения, так и оборудования. Это одна из причин, по которой банк остановил выбор на оборудовании отечественной сборки для нашего частного облака».

«Бизнес нашего заказчика непрестанно растет. Это требует не только своевременной модернизации инфраструктуры, но и повышения ее эффективности, — сказал первый вице-президент ГК «Техносерв» Евгений Закрепин. — Именно на это направлен данный проект, который позволит не только мигрировать все системы банка на платформу нового поколения, но и создаст возможность ее использования со временем и другими структурами группы ВТБ».