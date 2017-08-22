«Системный софт» предложил российским разработчикам продукты Riada

«Системный софт» заключила партнерское соглашение с Riada, разработчиком аддонов к продуктам Atlassian. Партнерское соглашение позволит «Системному софту» поставлять и внедрять у клиентов функциональные надстройки к Atlassian JIRA – в том числе те, которые недоступны в магазине Atlassian Marketplace. Кроме того, компания получила прямой доступ к базе знаний Riada, возможность получать технические консультации и использовать демо-стенды вендора в процессе технического пресейла и подготовки прототипов решений.

Шведская компания Riada является платиновым партнером Atlassian и разработчиком аддонов для JIRA и JIRA Service Desk. Ее продукты хорошо известны среди пользователей Atlassian по всему миру, однако пока слабо представлены в России. Партнерское соглашение позволит сделать более доступными для пользователей JIRA/JIRA Service Desk ряд функциональных продуктов.

Ключевое решение Riada – система управления корпоративными активами Insight. Продукт позволяет хранить и обрабатывать данные обо всем программном и аппаратном обеспечении в корпоративной сети, а также управлять всеми активами и их взаимосвязями. Insight отличают функциональные средства автоматизации и визуализации, а также множество возможностей для построения отчетов. Решение предлагает разработчикам максимальную функциональность благодаря применению открытых API к JAVA и REST, а также интеграции с системами CRM, HR, ITSM, библиотеками инфраструктуры и базами данных управления конфигурациями.

С заключением партнерского соглашения потенциальным покупателям также стал доступен Insight Discovery – автоматический сборщик информации об аппаратном и программном обеспечении и оборудовании, установленном в корпоративной сети, который интегрируется с Insight Asset Management. Данный продукт не поcтавляется через интернет-магазин Atlassian и доступен только у Riada и ее авторизованных партнеров.

«В партнерской программе Riada принимают участие сервис-провайдеры и реселлеры из 35 стран мира. Мы ищем активных партнеров, которые помогут нашим клиентам как приобрести решение, так и получить от его использования максимум пользы для бизнеса. Россия – растущий рынок для продвижения наших продуктов, поэтому мы рады наладить партнерство с “Системным софтом”», – отметил директор по маркетингу и работе с каналом Riada Джонни Федерли.

«Удобные инструменты для управления разработкой – важный элемент для развития отечественного ПО, особенно актуальный в условиях импортозамещения технологий. Решения Riada ценит профессиональное сообщество – поэтому я уверен, что они помогут нам сформировать самое сильное на рынке предложение по продуктам Atlassian», – отметил руководитель направления Atlassian в компании «Системный софт» Андрей Фадеев.

Продукт Riada Insight – Enterprise Asset Management for JIRA уже доступен для российских покупателей в каталоге «Системного софта».