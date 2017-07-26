Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB

Adata Technology представила новые модели DDR4 памяти XPG Spectrix D40 с настраиваемой RGB-подсветкой. Основанный на бестселлере XPG Dazzle DDR4 со светодиодом одного цвета, Spectrix D40 отличается поддержкой многоцветной RGB-подсветки.

Благодаря поддержке Intel XMP 2.0 и высокоэффективному охлаждению новинка демонстрирует высокую производительность с возможностью быстрого разгона системы и предназначена для геймеров, моддеров и оверклокеров. Модули Spectrix D40 также совместимы с платформой AMD AM4 и процессорами Ryzen.

Настраиваемая RGB-подстветка и поддержка ASUS AURA Sync

В модулях памяти Spectrix D40 многоцветная RGB-подсветка встроена в радиаторы и активирована по умолчанию. Тем не менее, пользователи могут настраивать последовательность, интенсивность и ряд других параметров с помощью программных интерфейсов. Одним из таких популярных интерфейсов является ASUS AURA Sync, поддерживаемый всеми материнскими платами ASUS. В модели Spectrix D40 встроен контроллер, который был протестирован на совместимость с AURA Sync и который предоставляет широкий выбор RGB-эффектов пользователям материнских плат ASUS, включая включение/выключение подсветки.

Модули доступны с заводским разгоном свыше 4000 МГц, при этом стартовая частота составляет 2400 МГц. Модель Spectrix D40 соответствует требованиям Intel XMP 2.0, что позволяет энтузиастам поднимать частоты еще выше. На частоте 4000 МГц модули работают в два раза быстрее, чем другие модули DDR4 начального уровня, что дает им весомые преимущества в разных приложениях - от игр до бенчмарков.

Поскольку Spectrix D40 является флагманским продуктом, команда XPG совместно с Intel работают над тем, чтобы обеспечить максимальную производительность на платформе X299. Модуль памяти Spectrix D40 поддерживает конфигурацию SPD (Serial Presence Detect) на платформе Intel XMP 2.0, гарантируя работу модулей с тактовой частотой в 2666 МГц и выше, в отличие от других модулей с частотой в 2400 МГц или даже 2133 МГц из-за отсутствия поддержки XMP 2.0.

В модулях памяти Spectrix D40 используются отобранные и протестированные чипы, а также 10-слойные печатные платы и надежная разводка. В печатных платах используется медь, а в радиаторах - алюминиевый сплав, что значительно улучшает рассеивание тепла. Управление питанием компенсирует RGB подсветку, гарантируя стабильность работы в любое время, даже в случае сильного разгона системы.