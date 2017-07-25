В Citrix Workspace Service реализована поддержка платформы Google Cloud Platform

Citrix объявила о расширении многолетних стратегических отношений с Google. Теперь заказчики смогут использовать Citrix Cloud для создания защищенной рабочей среды включая Citrix Workspace Service на базе платформы Google Cloud Platform.

Citrix и Google объединили усилия, чтобы предоставить функции облачной доставки приложений и десктопов, а также защищенные облачные рабочие места тем, кому необходимо обеспечить безопасность цифровой рабочей среды, внедряя при этом гибридные и публичные облачные технологии.

Помимо новых облачных решений Citrix и Google также объявили об интеграции Citrix ShareFile и Google G Suite, что позволит постоянно иметь доступ ко всем данным при использовании различных решений для рабочей среды Citrix. Новый плагин ShareFile дает возможность в защищенном режиме осуществлять совместное использование файлов через Gmail и ShareFile с Google Drive и предоставляет пользователям одно общее хранилище для всех документов. Кроме того, решение Citrix NetScaler CPX теперь доступно и в Google Cloud. Предполагается, что оно появится в Google Cloud Launcher к концу этого квартала. Использование технологии контейнеризации и системы управления Kubernetes в Google Cloud позволит разработчикам применять NetScaler CPX для создания и масштабирования защищенных приложений в облачных средах.

«Сегодня мы дополнительно расширяем наше партнерство с компанией Citrix и предоставляем корпоративным заказчикам больше возможностей для перехода в облачные среды за счет управления ИТ-услугами в Google Cloud Platform через сервис Citrix Cloud, – сказал Нан Боден (Nan Boden), директор Google Cloud по глобальному технологическому партнерству. – Наше сотрудничество с Citrix поможет компаниям любого типа ускорить переход в облачные среды, включая инфраструктуру рабочих мест и приложения, которые они используют».

«Компании любого масштаба во всех отраслях по всему миру имеют уникальную возможность перейти на облачные технологии для того, чтобы их сотрудники могли в защищенном режиме работать в любом месте, используя свои цифровые рабочие среды, – сказал Стив Блэклок (Steve Blacklock), вице-президент по глобальным стратегическим альянсам компании Citrix. – Наши заказчики хотят, чтобы Citrix и Google более тесно работали друг с другом для того, чтобы предложить инновационные решения для работы в будущем».

С сервисами Citrix Cloud, интегрированными с Google Cloud, клиенты Google получат возможность легко добавлять виртуальные приложения и десктопы, работающие на базе Google Cloud, и использовать их совместно с пакетом программ G Suite.

Citrix и Google продолжат сотрудничество в области защищенных решений для рабочих мест и помогают компаниям получить доступ к ним с помощью недавно представленного Citrix Receiver for Chrome 2.4, который поддерживает возможность работать с несколькими мониторами при использовании с ноутбуками Chromebook. Google недавно объявила об официальной поддержке Chrome Browser продуктами Citrix и о графической оптимизации, доступной только для XenApp. Команды специалистов Google и Citrix продолжают совместную работу для улучшения и оптимизации доставки XenApp на устройства под управлением Chrome OS. В будущем также запланированы обновления Receiver for Chrome.